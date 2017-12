Jongeren stomdronken achtergelaten in de vrieskou Marjolein Groenendijk

14u54

Bron: AD.nl 0 Politie Hoeksche Waard Bizar Een meisje van 17 en een jongen van 18 jaar zijn volgens de politie van het Nederlandse Hoeksche Waard dit weekend aan de dood ontsnapt toen ze stomdronken werden achtergelaten door hun vrienden.

Als zij niet door toevallige voorbijgangers waren gevonden, dan had dit dramatisch af kunnen lopen, zegt de politie, die de actie van de vrienden "zeer triest" noemt. Het meisje dat gisteravond werd gevonden in Numansdorp, moest mee met de ambulance. De jongen, die in Oud-Beijerland op straat werd aangetroffen, is door zijn ouders opgehaald.

De nacht ervoor is er volgens de politie Hoeksche Waard ook al een 18-jarige jongen onderkoeld geraakt in Strijen, nadat hij stomdronken was gedumpt door vrienden. Ook hij moest naar het ziekenhuis. "Als je samen drinkt, zorg dan ook goed voor elkaar als het misgaat."

#Strijen hier werd aan het begin van de #nachtdienst hulp verleend aan een jeugdige welke een aanzienlijke hoeveelheid #alcohol had gedronken. #intoxi #onderkoeld #comazuipen pic.twitter.com/KNZFiLxn8T Jaap Schouten(@ POL_schouten1) link