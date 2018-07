Jongen met autisme moet in z'n eentje naar schoolfeest. Deze vrolijke jongedames bezorgen hem in extremis de avond van zijn leven Sven Van Malderen

16 juli 2018

11u28

Bron: BBC 6 Bizar Naar een schoolfeest gaan kan soms een enerverende bedoening zijn. En al zeker voor de zestienjarige Brodie Smits: vanwege zijn autisme staan zijn sociale vaardigheden niet helemaal op punt. Een partner vinden om hem te vergezellen, bleek dan ook een onmogelijke opgave... tot deze vijf jongedames hem opmerkten en hem in extremis de avond van zijn leven bezorgden.

Piekfijn uitgedost was hij voor het grote evenement in Solihull, een Brits plaatsje net onder Birmingham. Een taxi bracht hem vorige woensdag naar het Hogarths Hotel, vandaar wandelde hij de lange oprijlaan op. Net op dat moment passeerden de meiden in een zwarte Range Rover. Tot zijn grote verbazing stopten ze en vroegen ze of hij met hen wilde meerijden. Met alle plezier wilden ze ook met hem op de foto. Een aankomst in stijl, heet dat dan.

De moeder van Brodie ontdekte pas enkele dagen later wat hem overkomen was. "Ik was trots op hem omdat hij geslaagd was. Ik moest huilen toen hij naar dat feest vertrok, hij zag er zo schattig uit. Maar anderzijds zag ik ook al die foto's passeren van andere ouders: hun kinderen amuseerden zich met een pak vrienden, ik wou dat hij dat ook kon meemaken. En toen zag ik wat die meisjes gedaan hebben. Echt lief... En hij vond het zelf ook heel fijn, aan de grijns op zijn gezicht te zien. Zijn zelfvertrouwen is met een ruk de hoogte ingegaan. Het is een moment dat ik nooit zal vergeten."

Lottie Byrne, Rosy Burns, Ellie Jones, Katie Redmond en Alessia Denby krijgen nu van alle kanten lof toegezwaaid. "We zagen hem in z'n eentje wandelen", vertelt Lottie. "Dat konden we niet laten gebeuren, ik riep dat hij vooraan in de wagen moest plaatsnemen. Het overdonderde hem allemaal een beetje."

"Ik voel me zo trots", aldus de moeder van Lottie. "Zeker ook omdat ze het nooit aan de grote klok wilden hangen. Hun klasleraar heeft mij een mail gestuurd. Hij vond dat ze enorm volwassen gehandeld hebben, want eigenlijk hoorde hij niet tot hun vriendenkring."

"Ik volg enkel sociologie met twee meisjes uit die groep", voegt Brodie er zelf nog aan toe. "Ik kan wel met hen opschieten, maar we zijn niet echt vrienden. Toch wilden ze dat ik bij hen instapte. Ik vond het best grappig en enorm sympathiek van hen."