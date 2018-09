Jongen laat zich op 10-jarige leeftijd tatoeëren op zijn arm: "Wat voor waardeloze ouder ben je dan?" Sven Van Malderen

27 september 2018

12u47

Bron: ABC6 3 Bizar "Afschuwelijk! Elke volwassene in dat filmpje hoort in de cel te zitten." De reacties liegen er niet om, nadat een tienjarige jongen zich in Ohio liet tatoeëren op zijn arm. Uiteindelijk bleek het kind er zelf om gevraagd te hebben, maar de vraag blijft: zijn dit soort praktijken wel moreel verantwoord?

Op de beelden is te zien hoe de tattoo in een huiskamer gezet wordt. De jongen zit op de schoot van een vrouw en vertelt honderduit over zijn vriendjes. Verschillende keren vraagt hij of de klus er bijna op zit. Het eindresultaat -een krakkemikkige letter S- laat te wensen over.

Een zekere Storm Harrington zette de video op Facebook, daar werd het inmiddels al meer dan een miljoen keer bekeken. "Wat zou zijn leeftijd zijn? Negen jaar? Zeker niet oud genoeg om zo'n beslissing te nemen. Als je zoiets toelaat, ben je een waardeloze ouder", schreef hij erbij. In de reacties is meermaals sprake van kindermishandeling.

De politie van Bellefontaine ging voor de zekerheid een kijkje nemen bij de familie. "Er was serieus wat commotie ontstaan, onze telefoon stond niet stil", aldus politiechef Rick Herring. "De tiener bleek er zelf om gevraagd te hebben en de moeder had haar toestemming gegeven. De persoon die de tatoeage zette, was 16 jaar oud." Het wordt met andere woorden lastig om iemand in deze zaak te vervolgen.

"Mijn dochter deed niets verkeerd"

De moeder van de vrouw die het kind vasthoudt, heeft zich intussen ook laten horen. "Voor alle duidelijkheid: mijn dochter Justice is niet de mama van die jongen. De echte moeder is diegene die het tafereel filmt. Justice was daar beter niet geweest, maar ze deed niets verkeerd."

"Ik kan ook verzekeren dat dit kind niet verwaarloosd wordt. Neemt de moeder in kwestie soms domme beslissingen? Ja. Maar reageer liever op criminelen die oudjes in elkaar slaan of hun kinderen misbruiken. Het lijkt nu alsof jullie nooit een misstap begaan in het leven."

"Stop alstublieft ook om mijn dochter te contacteren en te zeggen dat ze zelfmoord zou moeten plegen. Kijk in plaats daarvan zelf eens in de spiegel. Jullie zouden toch ook niet willen dat jullie vuile was zo uitgehangen wordt?"

Vanaf 16 jaar

In ons land bestaat er geen formele leeftijdsgrens om een tattoo te laten zetten. Vorig jaar kwam er wel een richtlijn: het mag vanaf 16 jaar, mits toestemming van de ouder of verantwoordelijke.

Opvallend: in Nederland kunnen zestienjarigen wel al zelfstandig beslissen. Wie tussen de 12 en 15 jaar oud is, heeft toestemming nodig. De ouder of voogd moet in dat geval ook fysiek aanwezig zijn. Tatoeages op het hoofd, de handen, de polsen en de hals zijn dan wel verboden.