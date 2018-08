Jongen crasht ladderzat met auto van de baas, maar wil wél rijexamen doen Chris van Mersbergen

29 augustus 2018

22u29

De politie in het Nederlandse Laren stond in de nacht van dinsdag op woensdag volslagen perplex. Ze troffen een 18-jarige jongeman die ladderzat en onder invloed van drugs een ijzeren hek uit de grond had gereden.

Dat was nog lang niet alles. Toen de agenten de jongen aan de tand voelden, bleek hij zonder toestemming in de auto van zijn werkgever te rijden, en bovendien niet over een rijbewijs te beschikken. De eerste vraag die de 18-jarige op het politiebureau stelde, luidde namelijk: "Kan ik donderdag nog wel gewoon rijexamen doen?"

De verbijsterde agenten doen hun verhaal op Facebook. De jongen, die zijn roes in de cel moest uitslapen, bleek zeven keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. Bovendien wees een speekseltest volgens de politie uit dat hij onder invloed was van cannabis.

Brokkenpiloot

Maar toen de politie de brokkenpiloot alle feiten en omstandigheden voor de voeten wierp - joyriding, rijden zonder rijbewijs, drank- en drugsgebruik, de auto van zijn baas in de prak, plus schade aan het hek van een inwoner - bleek die dus vooral bezorgd om zijn examen.

"We blijven ons verwonderen. Iedere dag opnieuw", schrijft de politie. De vraag of de jongen zijn examen nog wel mag doen, wordt in het bericht overigens niet beantwoord. Laren (Noord-Holland) staat gekend als een van de rijkste gemeenten van Nederland.