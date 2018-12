Jongen (9) belt witheet van woede politie omdat er te weinig pakjes onder kerstboom liggen HA

27 december 2018

17u14

Bron: RTL Info 0 Bizar Een 9-jarige Duitse jongen heeft dinsdag witheet van woede de politie gebeld omdat niet alle cadeaus die hij gevraagd had onder de kerstboom lagen.

Omdat de lokale politie van Zetel, in de Duitse deelstaat Nedersaksen, op kerstdag niet veel om handen had, besliste ze ter plaatse te gaan en gespeeld de noodoproep van de jongen ernstig te nemen.

Ze vergeleek de brief van de jongen aan de kerstman met het aantal afgeleverde pakjes. En inderdaad, onder de kerstboom lagen minder cadeaus dan het kind gevraagd had.



Om de jongen te kalmeren, maakten de agenten hem wijs dat de kerstman zijn brief allicht verwisseld had met die van een ander kind.

De politie van Oldenburg bevestigde het verhaal aan persbureau AFP, maar wilde niet kwijt welke geschenken op de lijst van de jongen stonden.

Of de ouders op de hoogte waren van het telefoontje van hun zoon is evenmin bekend.