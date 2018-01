Jongen (12) richt ware ravage aan met moeders auto FT

20u14

Bron: ANP 8 Twitter Tag24 Frankfurt De woning raakte zwaar beschadigd, de brokkenpiloot zelf moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis.

Hoe het nieuwe jaar kan beginnen met een serieuze domper. Toch voor een familie uit het Duitse Groß-Umstadt, een gemeente in deelstaat Hessen (centraal-Duitsland). Daar heeft een jongen van amper 12 voor meer dan 100.000 euro schade aangericht met de auto van zijn moeder.

De zoon van het gezin had zin in een ritje en stapte deze ochtend ongemerkt achter het stuur van de BMW. Toen hij aan de sleutel draaide, schoot de auto achterwaarts de garage uit, reed door de poort van de tuin en knalde vervolgens tegen een Mercedes en een muur. Maar daar hield het nog niet op: de jongen gaf opnieuw plankgas en reed de garage binnen, ramde de deur maar ook de achter- en zijkant van de woning. Die dreigt nu in te storten. De brokkenpiloot raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis.