Jongen (12) laat zich volledig gaan na ruzie met mama: hij steelt haar kredietkaart en gaat op luxereis naar Bali avh

22 april 2018

10u43

Bron: 9News; Mirror 0 Bizar In plaats van zich op zijn kamer op te sluiten, ging deze Australische jongen na een ruzie met zijn moeder over tot veel extremere maatregelen. Hij stal haar kredietkaart, boekte een vliegticket naar Bali en nam er zijn intrek in een luxehotel. Pas vier dagen later werd hij herenigd met zijn doodongeruste ouders.

De jongen, wiens naam niet wordt genoemd, schuimde het internet af op zoek naar een goedkope vlucht naar het Indonesische eiland Bali. Hij checkte ook welke luchtvaartmaatschappij hem zou laten reizen zonder toestemming van zijn ouders. Hij boekte een vlucht en trok op een schooldag naar de luchthaven van Sydney nadat hij eerst met een smoes zijn paspoort van zijn oma had ontfutseld.

De jongen vloog eerst van Sydney naar Perth en vloog vervolgens naar Bali. “Niemand heeft me gevraagd waarom ik alleen was”, vertelde hij achteraf. “Ze vroegen me gewoon naar mijn studentenkaart en paspoort om te bewijzen dat ik ouder ben dan 12 en dat ik in de middelbare school zit.”

Toen zijn ouders hem als vermist opgaven omdat hij niet was komen opdagen op school, zat hun zoon al in een luxehotel op Bali. “Ik kan niet beschrijven hoe ik me voelde toen we ontdekten dat hij in Bali zat”, vertelt zijn moeder. “Hij hoort gewoon echt niet graag het woordje ‘nee’.”

De jongen werd opgespoord en op een vliegtuig naar Sydney gezet. Hij zegt goede herinneringen over te houden aan zijn reis: “Het was fantastisch want ik wou op avontuur gaan.”