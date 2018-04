Jongeman transformeert op natuurlijke wijze in Disneyprins na zwarte periode Jolien Meremans

09 april 2018

11u36

Bron: FOXnews 1 Bizar Jeffery Kendall voelt zich de superheld in zijn eigen verhaal. De 26-jarige jongeman uit Connecticut zorgde jarenlang voor zijn zieke moeder en werd zelf depressief tijdens die periode. Op een dag besloot hij iets aan de miserabele situatie te doen en transformeerde hij stilaan op een natuurlijke wijze in een Dinseyfiguur. Hij is nu 32 kilogram lichter en gelukkiger dan ooit tevoren.

In 2016 woonde Jeffery Kendall thuis om voor zijn moeder te zorgen nadat ze een traumatisch hersenletsel had opgelopen. Jeffery vocht ondertussen zelf tegen een depressie en andere persoonlijke problemen. Alles veranderde wanneer een vriend hem uitnodigde samen naar de sportschool te gaan om te herstellen van een beenbreuk.

Ochtendwandeling met The Beatles

"Het begon heel klein. We deden een paar lichte trainingen met gewichten en maakten er een routine van om elke dag push-ups te doen, "vertelde de 26-jarige over zijn opwaarts traject. "Al snel begon ik mijzelf opnieuw te herkennen. Ik begon elke dag met een frisse ochtendwandeling, terwijl ik naar de Beatles luisterde. Op die manier maakte ik mijn hoofd helemaal leeg voordat ik een hele dag voor mijn moeder moest zorgen. Elke avond sloot ik af met een ontspannende yogasessie om mijn gedachten opnieuw te verzetten.”

A post shared by Jeffrey S Kendall (@jeffk8991) Een foto die is geplaatst door Jeffrey S Kendall (@jeffk8991) op 01 mrt 2018 om 10:14 CET

Disneyprins

Kendall ging op zoek naar inspiratie op YouTube en volgde trainingen via het platform. Later stelde hij zelf op maat gemaakte trainingen samen. Hij vernieuwde ook zijn dieet, gaf bingedrinking op en nam veel selfies om zichzelf terug te ontdekken. Die selfies trokken op sociale media heel wat fans aan, die verliefd werden op zijn magische lokken en epische kaaklijn. Ze vergeleken hem steeds vaker met een echte Disneyprins.

Een foto die is geplaatst door Jeffrey S Kendall (@jeffk8991) op 27 feb 2018 om 07:59 CET

Trotse mama

Nu, twee jaar later, is Jeffrey 32 kilo afgevallen en heeft hij meer zelfvertrouwen dan ooit tevoren."Ik heb veel gewicht verloren, maar ook veel verdriet geleden omdat alles niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt", schrijft Kendall over zijn transformatie op Reddit. "Ik heb het leven op totaal nieuwe manier leren ontdekken. Vergeet niet om altijd van jezelf te blijven houden."

Kendall hoopt nu werk te vinden in de kunst en door te stoten als een aspirant-model, acteur of zanger, al dan niet voor Disney. “Op het einde van de rit wil ik slechts een ding en dat is mijn moeder gelukkig maken", schreef hij in een essay voor Love What Matters.

Een foto die is geplaatst door Jeffrey S Kendall (@jeffk8991) op 06 mrt 2018 om 02:21 CET