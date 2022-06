Jongeman ontdekt dat biologische moeder naar wie hij al jaren op zoek is, werkt in hetzelfde ziekenhuis

Een Amerikaanse jongeman kreeg in november vorig jaar plots een berichtje van een vrouw die zich voorstelde als zijn biologische moeder. Nog groter was zijn verbazing toen bleek dat de vrouw naar wie hij al jaren op zoek was, in hetzelfde ziekenhuis werkte als hijzelf. Dinsdag deden de twee hun verhaal in de Amerikaanse talkshow ‘Good Morning America’. “We hadden er geen idee van dat we elke dag zo dicht bij elkaar waren.”

Benjamin Hulleberg werd bij zijn geboorte, op Thanksgiving Day in 2001, geadopteerd door Angela en Brian Hulleberg. Het echtpaar sprak open met Benjamin over zijn adoptie en vertelde hem over zijn biologische moeder Holly. “We wisten dat Holly van Benjamin hield vanaf de dag dat ze hem aan ons overhandigde”, vertelde Angela Hulleberg aan een plaatselijke nieuwszender. “Ze hield van hem met hart en ziel.”

Jarenlang probeerde Benjamin de identiteit van zijn moeder te achterhalen. Hij schreef brieven naar verschillende adoptieagentschappen, registreerde zich in een DNA-databank en zette zijn naam in een adoptieregister, allemaal tevergeefs.

Holly Shearer, Benjamins biologische moeder, raakte zwanger toen ze 15 was en besloot haar zoon af te staan voor adoptie, omdat ze vreesde dat ze hem niet het leven zou kunnen geven dat hij verdiende. Al een tijdje volgde ze zijn leven vanop afstand via sociale media, al wist ze niet dat hij al die tijd naar haar op zoek was. Enkele dagen voor zijn twintigste verjaardag besloot ze hem dan toch een berichtje te sturen. “Je kent me niet", schreef ze. “Twintig jaar geleden nam ik de moeilijkste beslissing van mijn leven en plaatste ik mijn mooie kleine baby voor adoptie bij een prachtig gezin.” De vrouw schreef dat ze “eindelijk de moed had gevonden om hem een gelukkige verjaardag te wensen”.

Hoewel Holly niet de bedoeling had om het leven van Benjamin op zijn kop te zetten, herinnert de jongen zich nog exact waar hij was toen hij het berichtje ontving. Hoewel hij aan het werk was, reageerde hij meteen op het bericht, en de twee besloten de volgende dag al af te spreken. “Ik kan onmogelijk de gevoelens omschrijven die ik had toen ik de vrouw ontmoette die mij twintig jaar geleden ter wereld bracht”, schreef hij kort na die ontmoeting op Facebook. “Mijn roots. Mijn DNA. Dat heb ik nog nooit in mijn leven gehad.”

“Geen idee dat we zo dichtbij waren”

De twee leerden elkaar kennen, en Benjamin en Holly ontdekten dat ze al een hele tijd in hetzelfde ziekenhuis werkten. Shearer is een medisch assistente in het hartcentrum van St. Mark’s Hospital in Salt Lake City, waar Benjamin vrijwilliger is op de dienst neonatale intensieve zorgen. “Dat is moeilijk te beschrijven. Het heeft tegelijk iets vredigs en kalmerends, maar ook iets heel geks", vertelt de jongen bij ‘HuffPost’.

“Elke ochtend kwam ik binnen via het vrouwenpaviljoen om te gaan werken”, vertelde Shearer dinsdag bij ‘Good Morning America’. “Dus ik kwam elke dag langs de NICU. We parkeerden in dezelfde garage, konden op dezelfde verdieping zijn geweest, geen idee dat we zo dichtbij waren.” Sinds hun eerste ontmoeting in november drinken de twee regelmatig samen een koffie in het ziekenhuis.