Jonge vrouw sterft nadat smartphone ontploft terwijl ze belt met familielid kg

19 maart 2018

15u43

Bron: Daily Mail 0 Bizar In een tragisch ongeluk liet een 18-jarige vrouw in India het leven nadat haar smartphone in haar hand ontplofte. Ze hing op dat moment aan de lijn met een familielid en had het toestel tegelijkertijd ingeplugd met een laadkabel.

Uma Oram had net geluncht toen ze besloot iemand uit haar familie op te bellen om bij te kletsen. Omdat de batterij van haar smartphone bijna leeg was, plugde ze het toestel eveneens in het stopcontact. Tijdens het gesprek, liep het fout. De smartphone ontplofte plots met een hels geluid, waardoor Oram brandwonden opliep op haar borst, hand en been. Ze werd meteen naar het ziekenhuis gevoerd, maar daar werd ze dood verklaard.

Haar broer zag het incident gebeuren. “De batterij ontplofte plotseling. Voor we wisten wat er precies gebeurd was, was Uma al bewusteloos,” zei Durga. Het ging om een Nokia-toestel, vertelt hij, hoewel niet duidelijk is welk model. Volgens de familie betreft het een toestel dat vorig jaar werd aangekocht, hoewel enkele Indiase nieuwsbronnen op basis van foto’s menen dat het de Nokia 5233 gaat, die werd gelanceerd in 2010.

De familie van Oram eist nu een vergoeding van Nokia. Een politieonderzoek werd geopend om te bepalen wat de precieze doodsoorzaak is.