Jonge vrouw haalt met handen eigen ogen uit haar hoofd HR

08 februari 2018

14u38

Bron: Daily Mail, WWAY news 0 Bizar Voor een kerk in het Amerikaanse South Carolina is een 20-jarige vrouw aangetroffen die haar eigen ogen uit haar hoofd heeft gehaald.

Elizabeth Hiott was getuige van het gruwelijke voorval. Ze was in de kerk aan het werken toen ze plots iemand hoorde schreeuwen dat ze de hulpdiensten moest bellen. Ze liep naar buiten en zag aan de spoorwegovergang tegenover de kerk een bebloede vrouw staan met een oogbal in haar hand. "Ik zag ze daar staan, met al dat bloed en wist meteen dat er iets vreselijk gebeurd was", vertelt Hiott aan WWAY News. "Ik belde meteen de hulpdiensten. Het leek zelfs alsof die mij niet geloofden."

Tegen de tijd dat de hulpdiensten ter plaatse waren, had de vrouw ook haar tweede oogbal uit haar hoofd gehaald. Bovendien liet ze niet toe dat mensen haar wilden helpen of dichterbij kwamen.

Uiteindelijk werd de vrouw op een brancard gezet en met een helikopter naar het ziekenhuis gevlogen. Het is niet duidelijk hoe zwaargewond ze is of waarom de vrouw zichzelf verwondde.