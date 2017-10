Jonge visser stikt bijna in zeetong: "Ik wou de vis een kus geven" 01u01

Bron: The Telegraph 0 Facebook De Britse visser Sam Quilliam (28) Bizar Toen de 28-jarige Britse visser Sam Quilliam in zijn enthousiasme zijn vangst een kus wou geven, glipte de gluiperd uit zijn hand "als een stuk zeep" en schoot de tong van veertien centimeter letterlijk in het verkeerde keelgat. Quilliam zakte in elkaar met een hartstilstand. Zijn vrienden, die helemaal in paniek waren, belden in allerijl de hulpdiensten, die snel ter plaatse waren en het leven van Quilliam nipt konden redden.

Sam Quilliam ging gisteren terug naar de pier in het Engelse Bournemouth in Dorset waar hij bijna het leven liet. Quilliam vertelt aan de Britse pers dat hij zijn inspiratie voor de romantische behandeling van zijn vangst had gevonden bij de Australische visser en tv-figuur Rex Hunt die zijn vissen ook vaak kust.



"Ik pikte de vis op en wou hem een kus geven voor hem terug in het water te gooien. Hij glipte uit mijn hand als een stuk zeep en zwom dan bij wijze van spreke door mijn keel naar beneden."



"Ik herinner me dat ik als een kip zonder kop in paniek heen en weer liep op de pier en dan flauwviel. Van wat ik me er nog van herinner, was het gruwelijk", aldus Quilliam.



Drie minuten lang stopte hij met ademen. Toen de hulpdiensten er waren, konden ze met behulp van een laryngoscoop de zeetong via zijn staart weer opvissen. Dat ging niet zonder problemen. De vis bleef steken met zijn kieuwen. Uiteindelijk slaagden ze er toch in en konden ze de jonge visser reanimeren. Gelukkig liep hij geen blijvende schade op.



Quilliam is zijn vrienden en de hulpdiensten ontzettend dankbaar. "Mijn vrienden Steve en Matt hebben samen met ambulancier Matt Harrison mijn leven gered. Het is alsof ik de loterij heb gewonnen."

