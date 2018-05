Jonge moeder slikt drug 'molly'. Even later moet politie haar en haar halfnaakte kindjes van richel redden sam

24 mei 2018

15u29

Bron: Palm Beach Post 2 Bizar In Delray Beach (Florida) hebben agenten afgelopen zaterdag twee halfnaakte kinderen en hun geestelijk instabiele moeder van een richel op de eerste verdieping gehaald, zo'n vier à vijf meter hoog.

De 23-jarige vrouw hallucineerde en weigerde binnen te gaan met het eenjarig jongetje en het driejarige meisje. Terwijl een van de agenten op de grond inpraatte op de vrouw, brachten twee collega's haar en haar kinderen in veiligheid. Dat was lastig, want het had geregend en de richel was nat.

De moeder weigerde de kinderen los te laten. "Ze waren ongelooflijk bang, aan het wenen en halfnaakt", vertelt een van de agenten, Mike Debree. Op de beelden is ook te zien hoe de vrouw eerst niet gelooft dat de agenten echt zijn, en hoe ze meermaals vraagt hun penningen te zien.

Drug

De vrouw vertelde de politie dat ze 'molly' had genomen, een poedervorm van pure MDMA. Ze werd gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en kan aangeklaagd worden.

De agenten filmden de redding met hun bodycams.