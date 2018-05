Jonge golfer wint eerste toptoernooi, zijn vriendin weigert een kus live op tv Sven Van Malderen

23 mei 2018

20u35

Bron: BBC 2 Bizar Voor het eerst een toptoernooi gewonnen, met als fraai extraatje bijna 1,2 miljoen euro in de portemonnee: golfer Aaron Wise doet zijn reputatie van toptalent alle eer aan. De 21-jarige Amerikaan dacht zijn zege in Dallas dan ook te bekronen met een kus van zijn vriendin, maar dat liep even anders.

Wise had net een rechtstreeks interview achter de rug, eindelijk tijd dus om Reagan Trussell even te knuffelen. Toen hij vervolgens haar lippen wilde kussen, hield zij plots de boot af. Haar bedenkelijke blik sprak daarbij boekdelen.

Dat ze daarna weer enthousiast rond zijn nek vloog, kon het oordeel van de tv-kijker niet meer veranderen. "Aaron, vlucht nu je nog kan. Ze is enkel op je geld uit", klonk het onder meer. Of nog: "Oma heeft haar precies gezegd dat ze niet mag kussen voor het huwelijk." En: "Ik ben zelf een vrouw, het is duidelijk dat ze hem niet ziet zitten. Als meisje ben je toch zo trots en door het dolle heen dat je hem meteen een smakkerd geeft? Gooi haar buiten, Aaron. Je verdient beter."

Al zijn er ook enkelen die het duidelijk voor Reagan opnamen. "Hij heeft een toernooi gewonnen. En dan? Zij is hem helemaal niets verschuldigd."

In juli pakte Wise voor het eerst uit met de blondine op zijn Instagrampagina. "Ik kan er niet bij dat ik haar de mijne mag noemen", klonk het toen.