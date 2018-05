Jogster redde een levend begraven baby'tje van de dood, nu 20 jaar later zijn ze herenigd mvdb

23 mei 2018

11u09

Een Amerikaanse die in 1998 een levend begraven baby'tje van de dood redde, is dag op dag twintig jaar later herenigd met de nu twintiger Mathew Whitaker.

Azita Milanian (58) trof het baby'tje aan op 16 mei 1998 tijdens een avondlijk rondje joggen met haar honden in woonplaats Altadena in de San Gabriel Mountains, een bergketen ten noorden van Los Angeles. Ze week van haar normale looptraject af en zag naast een wandelpad plots twee beentjes uit een hoop grond steken. De vrouw begon met haar armen in allerijl te graven en bevrijdde het in een deken gewikkeld kindje. De navelstreng zat nog aan het knaapje vast. Het jongetje was pas enkele uren oud en leed aan onderkoeling. De vrouw peuterde aarde uit zijn mondje en neusje zodat het kindje makkelijker kon ademhalen. "Hij greep mijn vuist vast en stopte met huilen", liet ze destijds optekenen aan de LA Times.

Een ambulance bracht het kindje naar het ziekenhuis waar zijn situatie stabiliseerde. Het kindje werd door een gezin uit Gardena, zo'n 60 kilometer van Altadena, geadopteerd. Azita vroeg zich jarenlang af wat er van het ventje was geworden. Ze probeerde hem op te sporen, maar strandde in haar pogingen. Een medewerker van het radioprogramma On Air with Ryan Seacrest hoorde wat Azita had meegemaakt en schakelde een gespecialiseerde detective in. Met succes. De jongen werd gevonden en heet Mathew Whitaker (20). Hij is opgegroeid in een liefdevol adoptiegezin en studeert journalistiek aan de universiteit van Arizona. Mathew kreeg pas vorig jaar te horen dat hij levend begraven werd en door toedoen van de jogster aan de dood ontsnapte. Wie Mathew als baby achterliet en begroef, is nooit duidelijk geworden.

Vorige week woensdag - dag op dag twintig jaar later na de vondst - werden de twee in de radiostudio met elkaar herenigd. De twee konden hun geluk niet op. "Mijn droom wordt werkelijkheid", verklaarde Azita. Mathew heeft zijn redster uitgenodigd om volgend jaar aanwezig te zijn bij zijn afstudeerceremonie. Hij wil nauw contact met haar houden.

