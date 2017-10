Jessica verdient ruim 60.000 euro per jaar door foto's van haar voeten te maken Sven Van Malderen

18u07

Bron: Cosmopolitan 0 Instagram Jessica Gould. Bizar 61.500 euro per jaar? Geen slechte bijverdienste, als u het ons vraagt. Het enige wat Jessica Gould daarvoor hoeft te doen, is -op verzoek- foto's van haar voeten maken. De 32-jarige vrouw uit het Canadese Ontario heeft intussen al meer dan tienduizend fans op haar Instagramprofiel verzameld.

Wie het fetishmodel in een speciale (voet)pose wil bewonderen, moet eerst wat geld storten via Paypal. Speciale outfits kunnen perfect, maar naakt is uit den boze. Haar voeten zijn meestal proper gewassen, al stapt ze met alle plezier eens in voedingsrestjes. En ja, ook de liefhebbers van vuile zolen komen aan hun trekken.

De bal ging aan het rollen toen Jessica een advertentie voor vrouwelijke voetmodellen zag. Ze liet enkele professionele foto's maken en deelde die vervolgens online. De respons liet niet lang op zich wachten.

"Ik had nooit gedacht dat er ook maar iemand geΓ―nteresseerd zou zijn in mijn voeten", vertelt Jessica aan het modeblad 'Cosmopolitan'. "Plots bleek dat heel wat mannen daar ook effectief voor wilden betalen. Door enkele leuke plaatjes te maken, wist ik steeds meer 'klanten' te lokken."

De wondere wereld van de voetfetish blijft haar verbazen. "Soms willen ze enkel maar een specifiek detail zien, zoals de voetboog of de hielen. En dan zijn er natuurlijk nog de slav(inn)en die virtueel aan mijn voeten willen liggen." Het moge duidelijk zijn: Jessica gaat nog even door met haar alter ego 'Miss Scarlett Vixxen'.