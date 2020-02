Jeff (47) is het swipen beu: “Wie een vriendin voor mij vindt krijgt 23.000 euro” Sven Van Malderen

17 februari 2020

12u31

Jeff Gebhart heeft het helemaal gehad met online daten. In die mate zelfs dat hij nu 25.000 dollar (23.000 euro) aanbiedt aan diegene die hem aan de liefde van zijn leven weet te helpen. De 47-jarige ondernemer uit Prairie Village (Kansas) liet speciaal voor de gelegenheid een website bouwen.

Volgens Gebhart kan deze stunt uitdraaien op de perfecte investering. “In mijn vriendengroepje hebben we het vaak over al het geld dat we verkwisten aan datingapps. Om dan nog te zwijgen over de afspraakjes zelf, sommige hadden beter nooit plaatsgevonden. De definitie van krankzinnigheid is altijd hetzelfde blijven doen en toch een ander resultaat verwachten.”

Aan de website zelf heeft Gebhart samen met zijn kameraden zes maanden gewerkt. Er is de mogelijkheid om een vriendin aan te prijzen, maar geïnteresseerde kandidaten kunnen ook zichzelf inschrijven. Zij zien de financiële beloning dan wel aan hun neus voorbijgaan. De selectie gebeurt op wetenschappelijke basis aan de hand van een uitgebreide vragenlijst.

“Nooit getrouwd, geen kinderen”

“Ik hou van mijn leven”, prijst Gebhart zichzelf aan. “Ik ben graag fysiek bezig, in de zomer breng ik mijn weekends liefst aan het water door. Nieuwe avonturen schrikken mij niet af: ik heb door de straten gerend met wilde stieren, ben al enkele keren uit een vliegtuig gesprongen en snowboarden doe ik steevast in mijn roze konijnenkostuum.”

“Ik heb al verschillende lange relaties achter de rug, maar ik ben nog nooit verloofd of getrouwd geweest. Kinderen heb ik niet.”

Vastgoed

“In de voorbije jaren heb ik een paar bedrijven opgericht en verkocht, met het nodige financiële succes tot gevolg”, gaat Gebhart verder. “Vastgoed is mijn passie. Huizen verkopen is heel fijn, maar mijn echt genot haal ik uit de renovaties.”

“Gezondheid en fitness zijn heel belangrijk voor mij. Als kind was ik een dikkerdje, maar nu ben ik trots op mijn sixpack. Eigenlijk ben ik gewoon een blije kerel met een te gek leven. Ik zoek geen partner om mij ‘compleet’ te maken, het is de bedoeling dat we elkaar aanvullen. Mijn toekomstige moet leuk zijn, zelfvertrouwen hebben en ook dezelfde interesses delen. Ze mag zichzelf niet te serieus nemen en ze moet goed overweg kunnen met mijn hond Gunner.”

Vijf schijven

Wie iemand wil koppelen aan Gebhart kan zijn kans op de 25.000 dollar wagen. Opgelet wel: het bedrag wordt in vijf schijven uitgedeeld, Per jaar dat de relatie standhoudt, zal Gebhart 5.000 dollar (4.600 euro) extra storten. “Ik heb al een heleboel voorstellen ontvangen, maar in 60 procent van de gevallen zijn het dames die zich zelf inschrijven”, besluit de ondernemer. Als het concept werkt, belooft hij ook nog eens 25.000 dollar te storten op de rekening van een hondenasiel.