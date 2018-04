Jasmine verkocht haar maagdelijkheid voor 1,2 miljoen euro: "Ik ga nog afspreken met die Wall Street-bankier" Sven Van Malderen

30 april 2018

16u48

Bron: Daily Mail 0 Bizar Jasmine verkocht haar maagdelijkheid voor 1,2 miljoen euro. Spijt heeft de 20-jarige Parisienne naar eigen zeggen niet. Meer zelfs: de date met haar steenrijke Wall Street-bankier viel zodanig goed mee dat er nog een vervolg komt.

De 'zakelijke transactie' gebeurde via het intussen befaamde escortbureau Cinderella Escorts. De 20-jarige studente liet via die site weten dat ze uit een religieuze familie komt en dat ze het geld wil gebruiken voor een huis en een wagen. Een wereldreis staat ook op het programma, daarnaast is het haar grote droom om een eigen zaak op te starten.

Een bankier uit New York hapte toe, voor de neus van een dj en vastgoedmagnaat. "Ik was een beetje nerveus, maar onze ontmoeting is heel goed meegevallen", getuigt Jasmine. "Hij gedroeg zich als een echte gentleman die oprecht om mij gaf."

"Te vroeg voor echte liefde"

"Op de details wil ik niet ingaan, maar ik kan wel zeggen dat we nog gaan afspreken. Echte liefde wil ik het niet noemen, daarvoor is het te vroeg. We vinden elkaar leuk en zien wel waar het schip strandt. Hij is slim en succesvol, ik hou van oudere mannen. Misschien zullen we samen de wereld rondreizen."

Jasmine heeft haar plannen naar eigen zeggen nooit verborgen gehouden voor vrienden en famileleden. "Ze steunden mijn beslissing. Het heeft lang geduurd vooraleer Cinderella Escorts mijn sollicitatie aanvaardde. Daarna begon het wachten pas echt, tot dat ultieme bod in de bus viel."

"Niet langer taboe"

"Dat vrouwen nu meer en meer hun maagdelijkheid verkopen, is volgens mij een gevolg van de emancipatie. We kunnen doen met onze lichamen wat we willen, het is niet langer een taboe."

"Maar anderzijds hoop ik dat meisjes ook niet te snel die keuze maken. Als je die eerste keer reserveert voor iemand die het niet serieus met je meent, heb je er natuurlijk niet veel aan. Maar soms klopt het plaatje wel meteen van bij de start. Die kans op een fantastisch sprookjesverhaal mag je niet zomaar verloren laten gaan."

Record: 2,5 miljoen

Het 'record' staat voorlopig op naam van de 19-jarige Giselle. Een zakenman uit Abu Dhabi legde uiteindelijk 2,5 miljoen euro voor haar op tafel. "Met dat geld ben ik van plan om mijn studies te betalen en op reis te gaan", liet de Amerikaanse vorig jaar optekenen.

Een doktersattest moet bewijzen dat de meisjes nog wel degelijk maagd zijn. Wie het zaakje niet vertrouwt, mag ook zelf een arts meebrengen.

Keerzijde van de medaille

Maar het risico op gesjoemel bestaat natuurlijk altijd. Neem nu het voorbeeld van Alexandra Khefren: een zakenman uit Hong Kong bood naar verluidt 2,3 miljoen euro om haar bloempje te plukken. Van die ontmoeting is echter nooit iets in huis gekomen. Nu staan de pittige jongedame en het escortbureau met getrokken messen tegenover elkaar.

"Het was een pure reclamestunt", beweerde de Roemeense meid twee weken geleden. "Ik zou beroemd worden als model, Cinderella Escorts zou meer naambekendheid krijgen. De perfecte deal met andere woorden. Mijn maagdelijkheid zou ik echter nooit verkopen."

"Mijn leven is om zeep"

Maar waarom ging ze er dan vrank en vrij over getuigen in de Britse ontbijtshow 'This Morning'? "Dat programma was enkel in het Verenigd Koninkrijk te bekijken, werd mij gegarandeerd. Ik zou daar wat leugens gaan vertellen en daarmee was de kous af. Maar nog geen twee uur later was mijn verhaal viraal gegaan. De BBC contacteerde mijn nonkel en hij bracht mijn ouders op de hoogte. Kan je je inbeelden hoe zoiets voelt? Ik kreeg veel haatberichten, de media pakten me zwaar aan en zelfs mijn vrienden noemden me een leugenaar. Mijn leven is sindsdien om zeep."

Klopt allemaal niets van, countert Cinderella Escorts. "Alexandra sleurt ons nu door het slijk omdat we via haar Instagramprofiel ontdekt hadden dat ze een vriend had. Een Roemeense rapper, om precies te zijn. Wij spelen het spel eerlijk: de afspraak die enkele dagen later gepland stond, kon niet meer doorgaan. Op die manier zag ze natuurlijk wel meer dan twee miljoen door haar neus geboord. Het maakte haar razend en daarom is ze nu een lastercampagne tegen ons gestart. Op onze website hebben we echter nog eens alle bewijsmateriaal tegen haar verzameld."

Allesbehalve peis en vree dus, dat wereldje van online veilingen...