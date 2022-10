Jasmine Harrison (23) is eerste vrouw die volledige lengte Verenigd Koninkrijk langs westkust afzwemt

Langeafstandszwemster Jasmine Harrison begon er op 1 juli aan en lag meer dan 110 dagen lang tot twaalf uur per dag in het zeewater. Ze is de eerste vrouw ooit die de 1.448 km afzwom. Alleen Ross Edgley (in 2018) en Sean Conway (in 2013) deden het haar voor en zwommen van Land’s End naar John O’Groats, wat neerkomt op zo’n 58.000 lengtes in een zwembad van 25 meter.

Al was het geen walk in the park. “Van alle kwallen tot de constante kou en mijn schurende wetsuit, het was echt zwaar, maar het was ook ongelooflijk lonend.” Harrison zwom dagelijks tussen de vier en zelfs twaalf uur, meestal in twee shifts, zodat ze kon eten en slapen in het bootje dat haar begeleidde. De langste afstand die ze in een shift aflegde, was 26 kilometer, de langste per dag was 50 kilometer. Haar topsnelheid was maar liefst 25,9 km/uur.