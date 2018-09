Japanse winkel verkoopt per ongeluk vlijmscherpe breekmessen in plaats van valse 'fopmesjes' kg

04 september 2018

17u09

Bron: Asahi Shimbun, Gizmodo 0 Bizar Een Japanse winkelketen roept over het hele land ‘fopmesjes’ terug na een mogelijk desastreuze vergissing. Dat meldt de Japanse krant Asahi Shimbun. De mesjes zouden normaal een inkeping moeten hebben die over een vinger past, zodat het lijkt alsof de vinger afgesneden wordt. De valse mesjes werden echter per ongeluk vervangen door échte, vlijmscherpe cuttermessen.

De winkelketen Daiso kwam het probleem op het spoor door een klacht van een klant. Die had het speeltje gekocht en merkte al snel dat het om een echt mesje ging. Normaal zou het mesje een bot lemmet moeten hebben en een inkeping die precies rond een vinger past. Zo kan een flauwe plezante het mes op de vinger plaatsen en doen alsof het lemmet in het vlees is verzonken. Dit mesje was echter vlijmscherp, zo reageert de klant. Ook de inkeping ontbrak. Voor de rest zag het er identiek hetzelfde uit.

Een onderzoek van de winkelketen toonde aan dat er nog meerdere normale messen in de rekken lagen, vermomd als speelgoed. Het is niet duidelijk hoe de twee producten verwisseld konden worden, hoewel de vergissing wellicht plaatsvond in de fabriek waar de artikelen verpakt worden.



Uit voorzorg kondigde Daiso een nationale terugroepactie aan in zo'n drieduizend winkels over heel Japan. Voor zover het bedrijf weet, zijn er gelukkig nog geen mopjes fout afgelopen als een gevolg van de vergissing.