Japanse werknemer beboet omdat hij dagelijks drie minuten langer middagpauze neemt TTR

21 juni 2018

12u21

Bron: The Guardian, Telegraph 2 Bizar Stiptheid is van groot belang in Japan. Een paar minuutjes langer pauze nemen, kan er grote gevolgen hebben. Dat ondervond een Japanse werknemer van Kobe City Waterworks Bureau. De 64-jarige man uit Osaka, die dagelijks drie minuten langer lunchpauze nam, veroorzaakte heel wat ophef.

“De lunchpauze duurt exact een uur”, vertelde de baas van het bedrijf in een interview. Dat de ambtenaar elke dag drie minuten eerder vertrok om een middagmaal te halen, werd niet getolereerd door zijn werkgever. In een wet staat te lezen dat “ambtenaren zich te allen tijde moeten focussen op hun job”. Volgens de baas van het bedrijf werd die wet overtreden door de zestiger.

Het management berekende het totaal aantal minuten dat de man afwezig was: 72 minuten. Als sanctie - omdat hij meer dan een uur niet aan het werk was - kreeg de man slechts het loon van een halve dag. Dat meldt Sora News 74. De werkgever nam zelfs contact op met een Japanse televisiezender, zodat hij zich kon excuseren voor het gedrag van zijn werknemer. “Ik betreur dat dit schandaal is gebeurd. Het spijt ons”, vertelde hij.

Al decennialang werken Japanners ontzettend hard. Zo is het 'not done' dat een werknemer eerder vertrekt dan de baas. Bovendien nemen werknemers amper vakantie, omdat ze hun collega's niet willen opzadelen met extra werk. Uit een onderzoeksrapport uit 2016 blijkt zelfs dat één op de vijf werknemers kampt met gezondheidsproblemen door de lange werktijden en hoge werkdruk.

Eerder werd in Osaka ook een werknemer geschorst omdat hij op verschillende dagen 's middags het kantoor had verlaten om een middagmaal te kopen.