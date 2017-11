Japanse oma (89) ontdekt fotografie, en daar is de hele wereld blij om TK

07u17

Bron: Japan Inside 0 Kimiko Nishimoto Bizar Veel mensen denken dat technologie iets voor de jongere generatie is, maar de Kimiko Nishimoto heeft die memo duidelijk gemist. De Japanse oma ontdekte 17 jaar geleden de wondere wereld der fotografie, en neemt sindsdien de meest gekke beelden.

Op je 72ste nog een nieuwe hobby vinden, je moet het maar doen. En Kimiko was niet eens op zoek naar een nieuw tijdverdrijf: ze wilde gewoon wat meer tijd spenderen met haar zoon, die een cursus gaf voor beginnende fotografen. Ze werd echter al snel verliefd op het vak en bleek massa's talent te hebben. In combinatie met haar knotsgek gevoel voor humor levert dat unieke beelden op. Kimiko concentreert zich vooral op zelfportretten, waarbij ze in de meest vreemde houdingen en outfits kruipt.

En de foto's slaan aan: op haar 82ste hield de Japanse haar eerste tentoonstelling in het plaatselijke museum. Intussen is ze zo beroemd in het land dat de Epson epsite imaging gallery in Tokyo haar werk tentoon zal stellen. Wie toevallig tussen 15 december en 18 januari in de stad is, weet waar naartoe.

Kimiko Nishimoto

Kimiko Nishimoto

Kimiko Nishimoto

Kimiko Nishimoto

Kimiko Nishimoto

Kimiko Nishimoto

Kimiko Nishimoto