Japanse octopus in de pan gehakt ondanks accurate ‘voorspelling’ van WK-uitslagen kg

03 juli 2018

07u36

De 'helderziende' octopus Rabiot – wellicht vernoemd naar de Franse middenvelder - is bedankt voor bewezen diensten. Het dier kon foutloos voorspellen hoe Japan doorstootte tot de achtste finale in het WK, maar wordt nu toch in de pan gehakt, vertelt de 51-jarige visser Kimio Abe. Het vroegtijdige einde van Rabiot zou overigens niets te maken hebben met de bloedstollende match tegen België, die de Japanners gisteren nipt verloren.

De octopus vergaarde roem nadat hij drie keer accuraat gokte hoe Japan zich door de eerste drie WK-wedstrijden zou worstelen. Dat deed hij met behulp van een kinderzwembadje dat verdeeld werd in drie delen: één voor de Japanse ploeg, de tegenstanders en een gelijkspel. Zo voorspelde Rabiot dat Japan zou zegevieren tegen Colombia, een gelijkspel beklonk met Senegal en verloor tegen Polen. De octopus was de enige die alle drie de uitslagen juist had uit vele ‘helderziende’ dieren die sinds het begin van het WK opstonden, en kon een meute fans achter zich scharen.

Verkocht op de markt

Teleurstelling alom dus wanneer bleek dat Rabiot het einde van het WK niet zou halen. Het beest werd gedood en verkocht op de markt, aldus de visser die het dier enkele weken geleden opviste vlak bij het Japanse eiland Hokkaido. Hij had het geld nodig om zijn bedrijfje draaiende te houden.

Hij voegde eraan toe dat hij alweer een tweede octopus had gevangen: Rabiot Junior. “Ik hoop dat de tweede Rabiot ook alle uitkomsten kent en dat Japan ervoor gaat”, zei hij tegen een lokale krant.

Zover komt het dus niet. Japan strandde gisteren in de achtste finale na een iets te spannende wedstrijd tegen België. Of Rabiot ook die ondergang had zien aankomen, zullen we nooit weten.