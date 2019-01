Japanse hotelketen ontslaat massaal zijn robots mvdb

17 januari 2019

00u07

Een Japanse hotelketen voert een opmerkelijke ontslagronde door: meer dan de helft van de 243 robots moeten weg. Het in 2015 gestarte Henn-na Hotel claimde bij de opening dat robots het mensenwerk konden overnemen. Nu vier jaar later blijkt dat de robots net voor meer, dan voor minder menselijke arbeid zorgen.

Henn-na Hotel klinkt letterlijk ‘vreemd hotel’. De hotelketen haalde het Guinnes Recordboek wegens de allereerste hotels met robots als werknemers. Het eerste filiaal opende in Nagasaki de deuren. Inmiddels zijn er acht vestigingen over heel Japan. Elk hotel heeft zo’n tachtig robots in dienst.

De robots zorgden al snel voor problemen. Een gast die snurkte, werd ‘s nachts in zijn kamer gewekt door de slimme robotassistent. Deze interpreteerde het geronk als een vraag. Bij de uit zijn slaap gehaalde gast ontstond er nog meer ergernis, want de robot bleeft de vraag maar herhalen. Het leidde tot boze telefoontjes naar de weinige menselijke medewerkers van Henn-na. Die moesten eveneens tussenkomen wanneer de brede bagagerobots vast kwamen te zitten in de gangen. Ook het inchecken van gasten verliep vaak lang niet vlekkeloos.

De bedrijfsleiding van Henn-na erkent dat het inzetten van robots soms meer een last dan een hulp zijn. Niet alle robots worden vervangen. De dinosaurussen die de hotelgasten verwelkomen blijven behouden. Ook alle menselijke medewerkers blijven aan boord.