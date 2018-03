Japans hotel verrast gasten met ‘zelfrijdende’pantoffels kg

22 maart 2018

12u52

Bron: The Verge 0 Bizar In deze traditionele Japanse herberg is niet alles wat het lijkt. Gasten die er verblijven, schrikken zich een hoedje wanneer ze de pantoffels zelfstandig door de kamer zien rollen . Geen goochelkunstje, zo blijkt: het gaat om een slimme stunt van Nissan.

Niets zo irritant als struikelen over een paar slippers die rondslingeren, of – nog erger – je pantoffels niet vinden wanneer je ze nodig hebt. Een Japans hotel verwent gasten daarom met een paar ‘zelfrijdende’ huisslippers. De slippers kunnen zich vanzelf weer naar hun plaats rijden aan de ingang van het hotel, dankzij een vereenvoudigde versie van de technologie die ook zelfrijdende auto’s aandrijft.

Elke slipper is voorzien van twee kleine wieltjes, een motor en sensoren om obstakels te detecteren. Met een druk op de knop komen de schoentjes in beweging en gaan ze weer mooi in een rijtje staan.

Nissan

Helaas is het onwaarschijnlijk dat zo'n paar binnenkort bij jou thuis rondzoeft. Achter de technologie zit autofabrikant Nissan, die met de stunt eveneens meer aandacht wilt vestigen op de autonome parkeerfunctie in de recentste versie van de Nissan Leaf. Net zoals de pantoffel, kan de Nissan Leaf zichzelf automatisch in een parkeerplaats manouvreren. De kans is dan ook klein dat het paar zelfrijdende pantoffels ook voor consumenten op de markt komt.

Zitkussens en afstandsbedieningen

De pantoffels worden vanaf maart gebruikt in de ProPilot Park-ryokan, een typisch Japanse herberg zo’n 75 kilometer afstand van Tokyo. Naast de zelfrijdende pantoffels worden ook zitkussens en afstandsbedieningen in de hotelkamers uitgerust met de technologie. Compleet overbodig, maar het levert wel leuke beelden op.