Japanner (71) gearresteerd omdat hij 24.000 keer belde naar klantenservice telecombedrijf

29 november 2019

Bron: AD.nl 0 Bizar In Japan is een 71-jarige man gearresteerd omdat hij in twee jaar tijd ongeveer 24.000 keer telefonisch klaagde bij de provider van zijn mobiele telefoon. Telecombedrijf KDDI werd de oneindige stroom boze belletjes naar de klantenservice - gemiddeld 33 keer per dag - zó zat dat de politie werd ingeschakeld.

Volgens Japanse media wordt Akitoshi Okamoto verdacht van het ‘belemmeren van een onderneming’. Het bedrijf heeft nog geen officiële klacht ingediend. Of dat nog zal gebeuren, is onbekend. Hoe dan ook wil de firma dat er een einde komt aan zijn geklaag dat medewerkers van de hulplijn tot grote wanhoop dreef. Een paar daarvan zouden op kantoor de telefoon niet meer hebben durven opnemen: uit vrees dat de vloekende en tierende Okamoto weer aan de lijn kwam.

De klachten gingen niet alleen over zijn telefoonabonnement. De man stelde ook vragen over hoe hij e-mails moest versturen of lid kon worden van betaalde tv-zenders zoals Netflix. En hij beschuldigde KDDI van oneerlijke behandeling van klanten en het feit dat hij geen radiozenders kon ontvangen op zijn mobieltje.



Senioren in Japan zouden vaak en op grote schaal de klantenservices van providers bellen als ze vragen hebben over technische zaken. Niet alleen bij KDDI maar ook bij andere telecomfirma's in Japan wordt dat gezien als groeiend probleem.