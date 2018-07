Japan start werken van twee jaar om treinrit één minuut korter te maken kg

10 juli 2018

14u36

Bron: Engadget 1 Bizar Het openbaar vervoer in Japan staat wereldwijd bekend als punctueel én bijzonder efficiënt. Om die eer hoog te houden, werkt spoormaatschappij JR East de komende twee jaar aan het inkorten van een lokale treinrit. Best mogelijke uitkomst: het ritje wordt een volle minuut korter.

In de komende twee jaar zal spoormaatschappij JR East werken aan de treinverbinding tussen stations Ueno en Omiya. Doel is om de snelheid van de trein op te krikken van 110 km/u tot 130 km/u. Dat zou betekenen dat de treinrit tussen beide stations hoogstens één minuut korter wordt. Momenteel duurt een ritje ongeveer dertig minuten.

De tijdswinst - hoe klein die ook mag zijn - is het waard, laat een woordvoerder weten aan nieuwswebsite Nikkei. “Zelfs de duur inkorten met een minuut is een grote stap vooruit om de passagiersaantallen te doen stijgen."



Tijdens het project zullen extra geluidsdempende panelen geplaatst worden in de tunnels waar de treinen doorrijden. Dat moet de geluidsoverlast voor de omwonenden beperken, en zorgt ervoor dat de snelheid van de trein opgedreven kan worden.

De Japanse treinen zijn wereldberoemd omwille van hun punctualiteit. Vorig jaar verontschuldigde een Japanse spoormaatschappij zich nog tegenover zijn reizigers omdat de trein amper twintig seconden te vroeg vertrok uit het station.