Japan moedigt mensen aan om baby's te laten huilen in het openbaar, en daar heeft het een goede reden voor

07 juni 2018

12u13

Bron: Nippon 0 Bizar Een groep van dertien mannelijke politici in Japan hebben hun steun geuit voor het ‘We Love Babies’-project: een initiatief dat het stigma rond huilende baby’s in het openbaar moet wegwerken. Deels wordt gehoopt dat het project jongeren kan aanzetten om aan een eigen kroost te beginnen.

Japan kampt met een groot probleem: het geboortecijfer ligt er historisch laag. Het is niet duidelijk waarom steeds minder Japanse jongeren aan hun eigen gezin starten, maar volgens sommigen kan het ongemak van een huilende baby er iets mee te maken hebben.

“De Japanse samenleving draagt er nog steeds aan bij dat moeders en vaders zich schuldig voelen tegenover de mensen rondom hen wanneer hun baby’s beginnen te huilen”, vertelt lokale gouverneur Eikei Suzuki in een persbericht. “Wij willen die sociale situatie veranderen.”

"Huilen waar en wanneer ze willen"

Het ‘We Love Babies’-project moet ervoor zorgen dat baby’s kunnen huilen “waar en wanneer ze willen”. De achterliggende organisatie verspreidt stickers en posters met de boodschap “Het is oké om te huilen” die opgehangen kunnen worden in restaurants, bedrijven en cafés. Zo weten jonge ouders dat de zaken tolerant zijn tegenover jengelende kinderen.

Dat dat nodig is, blijkt uit meerdere berichten. Vooral in grootsteden worden huilende kinderen niet altijd getolereerd. Zo kwam er meermaals protest tegen de opening van kinderdagverblijven in Tokyo omwille van de potentiële geluidsoverlast, en trok één man in 2012 met een bijl naar een crèche omdat hij gek zou worden van het “helse lawaai”.

Volgens sommigen zou het effect bovendien enkel nog sterker worden: omdat het aantal kinderen daalt, is de doorsnee Japanner het geluid van kinderen niet meer gewend waardoor ze minder tolerant worden... en ook minder geneigd zijn om zelf kinderen te krijgen.