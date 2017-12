James gooide per ongeluk harde schijf vol bitcoins in vuilbak, nu zou ze 84 miljoen waard geweest zijn avh

James Howells uit Newport in Wales begon in 2009 bitcoins te delven op zijn laptop. Het leverde hem 7.500 bitcoins op, die hij op een harde schijf bewaarde. Maar vier jaar later gooide James de oude harde schijf weg, hij was volledig vergeten dat er nog bitcoins op stonden. De harde schijf was toen al meer dan 5 miljoen euro waard en ondertussen is de waarde zelfs opgelopen tot 84 miljoen euro.

De bitcoin rondde vorige week de kaap van 11.000 dollar. Al wie heeft geïnvesteerd in de cryptomunt ziet het graag gebeuren, maar voor James Howells is het heel zuur. In 2013 gooide hij een harde schijf vol bitcoins weg.

Nadat hij gestopt was met bitcoins mijnen, verkocht James alle onderdelen van zijn laptop, behalve de harde schijf. “Ik legde de schijf in een lade, omdat ik dacht dat die bitcoins ooit misschien veel geld zouden waard zijn”, vertelt James aan de Telegraph. “Maar in 2013 gooide ik ze tijdens een grote kuis weg. Ik was helemaal vergeten dat die bitcoins er nog op stonden.”



YouTube James Howells bij de vuilnisbelt waar ergens zijn harde schijf bedolven ligt.

Vuilinsbelt

Toen Howells later zag hoe erg bitcoin in waarde was gestegen, besefte hij zijn vergissing. Hij trok naar de plaatselijke vuilnisbelt in de hoop de schijf nog terug te vinden, maar dat bleek vergeefse moeite. “De manager van de vuilnisbelt legde uit dat mijn schijf waarschijnlijk onder een paar meter afval lag. Ook zei hij dat zelfs de politie zich niet aan een zoektocht waagt zonder een team van 15 à 20 mensen in beschermkledij, met graafmachines en honden”, aldus James.

Een serieuze tegenslag, maar James bleef niet bij de pakken zitten. “Ongelukken gebeuren nu eenmaal, ik heb ermee leren leven.”

James denkt dat de bitcoin nog lang niet over zijn hoogtepunt heen is. “Ik denk dat mijn harde schijf ooit 500 miljoen of zelfs een miljard waard zal zijn.”