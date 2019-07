Jaloerse echtgenoot zet schaar in liefdesrivaal en laat zijn penis verdwijnen David Van der Heeden

17 juli 2019

22u48

Bron: AD.nl 1 Bizar Een jaloerse echtgenoot in de Amerikaanse staat Florida heeft, dreigend met een pistool, de schaar in de penis van zijn vrouws minnaar gezet. Alsof die vernedering niet genoeg was, ging Alex Bonilla er ook nog eens met het afgeknipte lid vandoor.

De 49-jarige Bonilla betrapte zijn vrouw in mei met de buurman. Of hij sindsdien op wraak heeft zitten broeden, is niet zeker. Feit is dat de bedrogen man zondag genadeloos toesloeg. Hij brak in de camper van zijn rivaal in en bond de man, onder bedreiging van een pistool, vast op een stoel. Daarna knipte hij met een schaar ‘s mans penis af en ging ermee vandoor.

De politie in de plaats Bell, die aanvankelijk een melding ontving van een steekpartij, trof bij aankomst de ontmande bewoner aan. De knipgrage Bonilla werd uren later aangehouden, maar van de geroofde jongeheer was geen spoor. “We hebben geen idee wat hij ermee heeft gedaan”, zegt de politie tegen lokale media.



De autoriteiten vermoeden dat Bonilla de penis wegwerkte om te voorkomen dat het geslachtsdeel weer kan worden aangehecht. Hem wacht nu een hele reeks aanklachten, waaronder voor inbraak, vrijheidsberoving en geweldpleging. Het slachtoffer wordt verpleegd in een ziekenhuis.

John Wayne Bobbitt

De zaak lijkt op die van John Wayne Bobbitt uit 1993. Bobbits vrouw Lorena, die jarenlang door haar man werd mishandeld, sneed met een keukenmes zijn penis af terwijl hij sliep. Mevrouw Bobbitt stapte daarna in haar auto en gooide het afgesneden geslachtsorgaan uit het raam.



Na een intensieve speurtocht werd de fallus teruggevonden en door een chirurg, tijdens een ruim negenenhalf uur durende operatie, weer aangenaaid. “Alles is weer normaal”, claimde Bobbitt achteraf trots. Om te bewijzen dat hij nadien nog mans genoeg was, speelde Bobbitt in de pornofilms ‘John Wayne Bobbit: Uncut’ en ‘Frankenpenis’.



Ex-vrouw Lorena werd vrijgesproken op grond van ‘tijdelijke krankzinnigheid’, veroorzaakt door het misbruik dat bij haar de onweerstaanbare neiging had opgeroepen om haar man seksueel te verwonden. Sinds het gebeuren staat ze misbruikslachtoffers bij.