Jager schiet per ongeluk zijn zoon neer nabij Belgische grens

24 november 2019

16u42

Bron: La Voix du Nord, 20minutes 99 Bizar In het Noord-Franse Bouvignies, een gemeente op amper 10 kilometer van de Belgische grens, heeft een jager gisteren per ongeluk zijn 18-jarige zoon neergeschoten. Die werd geraakt in de buik. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar.

Twee andere kinderen uit hetzelfde gezin waren getuige van de opmerkelijke schietpartij. Ook zij werden in shock afgevoerd naar het ziekenhuis. Het jachtongeval vond gisteren omstreeks 17.30 uur plaats in de buurt van ‘La Pliche’, zo meldt La Voix du Nord.

De jager zou plots een geluid gehoord hebben in de struiken, waarna hij vuurde. Het bleek echter te gaan om zijn zoon die het geschoten wild aan het ophalen was. De hulpdiensten brachten hem naar het ziekenhuis van Rijsel. De twee andere kinderen werden opgevangen in een hospitaal in Valenciennes.

Jager neergeknald door hond

Aan de andere kant van Frankrijk, in de Pyrenées-Atlantiques, gebeurde maandag ook al een opmerkelijk jachtongeval. Daar werd een jager zowaar neergeknald door zijn hond - wellicht ook per ongeluk.

De man had in het bos van Mesplède zijn wapen neergezet bij een boom. Toen zijn hond tegen of op het geweer liep, ging de trekker over. De man werd geraakt in zijn hand en onderarm. Ook zijn zoon raakte gewond door rondvliegend lood. Collega-jagers zagen het ongeval gebeuren en konden de hulpdiensten verwittigen.