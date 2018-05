Jade (25) koos voor een carrière in de porno-industrie: "Ik hou van mijn werk" IB

03 mei 2018

02u05

Bron: news.com.au, BBC, Huffington Post 0 Bizar Als het allemaal volgens plan verlopen was, dan was de 25-jarige Jade nu werkzaam in de modewereld. Al van kleins af aan wilde ze in de mode werken en ze ging het ook effectief studeren in Manchester, waar ze in 2015 afstudeerde. Tegen die tijd had ze niet alleen een diploma behaald, maar ook een bloeiende carrière opgebouwd als pornoster. “Ik hou van mijn werk, het heeft mijn leven in de goede zin veranderd.”

Als ‘Carly-Rae’ is de inmiddels 25-jarige Britse een gevestigde naam in de pornowereld, een carrière die ze startte toen ze nog studeerde. Toen haar studentenleningen zich opstapelden, probeerde ze eerst een ‘gewoon’ bijbaantje te vinden, maar dat lukte niet. “Ik probeerde alles om een traditionele bijbaan te krijgen om wat extra geld te hebben, maar voor elke vacature waren tweehonderd kandidaten”, zegt ze. “Toen suggereerde een man die ik online heb leren kennen dat ik wat pornografisch materiaal van mezelf, foto’s en video’s, zou verkopen. Ik had al wat materiaal op mijn telefoon via ex-vriendjes, dus was het niet zo’n hele grote stap”, zegt ze. “Al snel had ik elke paar weken 130 pond extra op mijn bankrekening, waardoor ik kon gaan shoppen. Dat maakte me gelukkig.”

Toen Jade 19 was, kreeg ze een mail van een website die vroeg of ze geïnteresseerd was in het maken van een pornofilm. “Ik zei van wel, dat ik dat absoluut wilde doen”, zegt de vrouw. De shoot was een simpele scene waarin een jongen een meisje ontmoet. “Ik had geen enkel idee wat ik moest verwachten, maar ik was niet nerveus”, herinnert Jade zich. “Ik wist nog helemaal niets. Ik had niets anders bij dan m’n eigen gewone kleren. Ze vroegen me waar mijn lingerie en andere attributen waren. Maar ik vond het leuk.”

Onafhankelijkheid

Die eerste film leidde al gauw tot shoots in heel Europa. “Twee jaar lang zag ik mijn eigen bed niet langer dan drie dagen op een rij. Maar het werk gaf me voldoening. Het gaf me onafhankelijkheid op een manier die koffie halen als een stagiaire in de mode-industrie nooit zou hebben gegeven”, spot ze. En hoewel ze geen topsalaris verdiende met haar werk, kon Jade zich op haar 21ste wel al een huurappartement in het centrum van Manchester veroorloven én zichzelf een borstvergroting cadeau te doen. “Dat was mijn verjaardagscadeau aan mezelf toen ik 21 werd. Dat deed ik niet voor de mannen. Ik wilde mijn lichaam uitbalanceren: ik ging van een kleine B naar een DD, ik wilde een perfecte ronde vorm.”

Jade zegt dat ze zich nooit kwetsbaar gevoeld heeft in haar werk of een slechte ervaring gehad heeft. “In het begin heb ik wel dingen gedaan waar ik niet trots op ben – en iemand was een beetje ruw met me”, zegt ze. “Maar dat was omdat ik nog maar aan het begin stond. Nu weet ik precies waar ik aan toe ben nog vóór ik op de set arriveer. Als ik vind dat een jongen te ruw is, zeg ik hem dat hij moet stoppen en dat wordt altijd gerespecteerd.”

Aangezien negentig procent van de seks die Jade heeft voor haar werk onbeschermd is, gaat ze regelmatig naar de dokter om zich te laten testen. Tot nu toe heeft ze nooit iets opgelopen.

Zelfrespect

Jade vindt dat haar werk haar zelfrespect heeft bijgebracht en ze haalt dan ook meer voldoening uit haar werk dan uit haar liefdesrelaties. “In mijn professionele leven wordt ik door mannen met niets dan respect en aanbidding behandeld. Maar dat is niet zo in het echte leven.”

Jade heeft dan ook besloten om voorlopig single te blijven. “Dat is gewoon makkelijker. Een ex-vriendje vond het eerst geen probleem, maar later werd hij toch jaloers. Het is makkelijker om te kiezen tussen porno of een vriend: je kan ze niet allebei tegelijk hebben.” Haar gewone vrienden vinden haar werk geen probleem, zegt Jade. “Ze kennen me al lang en ze weten dat ik het leuk vind om gek te doen. Het was geen grote schok voor hen.”

Feminist

Als 16-jarige werd Jade aangerand op school. “Ik heb zes jaar lang elke dag gedacht aan wat hij me heeft aangedaan”, zegt Jade. Nog steeds heeft ze moeite met het vertrouwen van mannen in haar echte leven. Haar langste relatie ooit duurde een jaar, toen ze nog een tiener was. Ondanks dat de rollen die Jade aanneemt vaak draaien om een gedienstige vrouw die graag mannen pleziert, beweert ze dat ze wel degelijk een feminist is. “Ik heb complete controle over de situatie. Ik ben een feminist omdat alles wat ik doe over mezelf gaat. Ik doe dit omdat ik dit wil doen.”

Jade ziet zichzelf als een ondernemer en een porno-artiest. Tegenwoordig gaat ze niet meer op shoots, maar filmt ze vooral eigen materiaal vanuit haar appartement in Manchester, dat ze aan haar abonnees verkoopt. “Ik werk drie dagen per week voor mezelf vanuit huis. Ik ben niet rijk en niet arm, maar het gaat me ook niet om het geld. Ik doe iets waar ik plezier in heb.”

Maar hoe zal een 60-jarige Jade terugkijken op wat ze nu doet? “Ik denk niet dat ik spijt zal hebben, maar er vooral van zal genieten van hoe ‘hot’ ik toen was. Ik ben trots op wat ik doe. Ik denk echt dat het ontdekken van de porno-industrie me de persoon gemaakt heeft die ik vandaag ben en ik kan daar niet dankbaarder voor zijn.”