Jack won 276 miljoen. Nadien belandde hij van de ene catastrofe in de andere Sven Van Malderen

26 oktober 2018

14u55

Bron: News.com.au 0 Bizar Enkele dagen geleden ging een Amerikaan aan de haal met 1,5 miljard euro, de grootste loterijprijs ooit. Zijn/haar identiteit is voorlopig nog niet bekend, maar hopelijk zal het de winnaar beter vergaan dan Jack Whittaker. Die veroverde in 2002 de Powerball-jackpot van 276 miljoen euro, een record toen. Nadien zou hij van de ene catastrofe in de andere belanden.

Whittaker beging de fout door met zijn enorme rijkdom te pronken: samen met zijn vrouw Jewel en kleindochter Brandi Bragg verscheen hij in maar liefst acht tv-shows. Dat hij nadien bedolven werd onder verzoekjes om zijn goed hart te tonen, hoeft niet te verbazen.

“Ik kreeg brieven van mensen die kanker hadden. Of ze vertelden in geuren en kleuren hoe een van hun kinderen op sterven lag. Allemaal hartverscheurende zaken... Natuurlijk wil je dan je steentje bijdragen”, aldus Whittaker.

Belangrijk detail: Whittaker koos om het bedrag in één keer te incasseren, waardoor er ‘nog maar’ 150 miljoen overbleef. Na aftrek van de belastingen restte er welgeteld 100 miljoen euro.

Christelijke organisaties

Tien procent daarvan schonk Whittaker aan allerlei christelijke organisaties, zo werd onder meer een kerk in Hurricane opgericht. 12,3 miljoen euro ging naar de Jack Whittaker Foundation, een organisatie die hij zelf opgericht had om eten en kleren te schenken aan hulpbehoevende gezinnen in West-Virginia.

“Maar we kregen ook de vraag om bijvoorbeeld het gloednieuwe tapijt of de kersverse Hummer te sponsoren. Te zot om los te lopen, soms.” Eerder had hij ook al Brenda Higginbotham een piekfijn huis, een stoere Jeep én een cheque van 40.000 euro bezorgd. Haar verdienste? Ze werkte in de winkel waar hij het winnende biljet had opgepikt...

“Als ik naar een basketwedstrijd ging, vlogen ze soms met 150 man tegelijk op mij af. En allemaal moesten ze geld hebben.” Whittaker waande zich zodanig kerstman dat de helft van zijn fortuin in rook opging.

Rechtszaken

Ook op professioneel vlak keerde het geluk. Whittaker had als jonge ondernemer een succesvol bouwbedrijf opgericht, met een marktwaarde van zo’n 15 miljoen euro. Na de lottowinst viel echter plots de ene schadeclaim na de andere binnen. Volgens Rob Dunlap, een van zijn vele advocaten, verloor Whittaker minstens 2,6 miljoen euro aan rechtszaken. “Ik had in totaal vierhonderd klachten aan mijn been, gericht tegen mij of een van mijn bedrijven. En waarom? Telkens voor een bagatel. Iedereen voelde zich blijkbaar geroepen om een graantje van mijn succes mee te pikken.”

Stripclubs

Whittaker stortte zich op de drank en zocht troost in stripclubs, waar hij gretig met zijn geld bleef zwaaien. “Hij kwam hier altijd met een pak volk binnenvallen”, aldus de eigenaar van de Pink Pony. “Hij liet zichzelf gaan en gedroeg zich handtastelijk. Maar we knepen een oogje dicht, hij was tenslotte toch de grote Powerball-winnaar? Op den duur lalde hij dat we moesten doen wat hij zei en dat hij meer geld had dan God. Wie praat er nu zo?”

Jeff Caplinger was zelf echter ook geen heilig boontje: als baas van de striptent kreeg hij ruim een jaar huisarrest omdat hij geprobeerd had Whittaker te drogeren en te beroven. Eén keer lukte dat laatste overigens ook echt: dieven gingen ervandoor met 480.000 euro cash die Whittaker in een koffer in zijn wagen bewaarde.

Geliefde kleindochter dood

En dan waren er nog de echte tragedies: Brandi Bragg, zijn kleindochter én absolute oogappel bijvoorbeeld. Zij kreeg -op zeventienjarige leeftijd- 1.750 euro per week en vier nieuwe (!) auto’s. “Wagens zijn heel belangrijk voor een jong iemand. Ik ben er trots op dat ik haar dat kunnen geven heb”, aldus Whittaker.

Maar de weelde zou tot haar ondergang leiden. Brandi trok steeds vaker op met ‘bad boys’ die op haar geld afkwamen. Er zaten ook veel drugsdealers bij, waardoor ze zelf aan het spul verslaafd raakte. “De meeste vrienden van vroeger lieten haar vallen, waardoor ze verbitterd raakte. Ze wilden haar enkel nog voor de poen, niet voor haar goede karakter. En dat is mijn fout”, slaat Whittaker mea culpa.

In 2003 nam haar ex Jessie Tribble een fatale overdosis in een huis van Whittaker. In december 2004 verdween Brandi spoorloos. Ze werd twee weken later dood teruggevonden op het domein van een vriend, gedumpt in een plastic zeil. Er zou nooit een arrestatie volgen.

“Bankroet”

In 2007 beweerde Whittaker bankroet te zijn. Hij had toen een klacht aan zijn been van casinomedewerkster Kitti French wegens aanranding. In 2006 waren ze tot een onderlinge overeenkomst gekomen, maar een jaar later stopte hij plots met haar te betalen. “Ik wil wel afdokken, maar ik heb geen geld meer”, luidde de uitleg. “Een boevenbende is naar twaalf verschillende banken gegaan en stapte telkens met een gepeperde cheque naar buiten. Ik heb niets meer.”

De rampspoed zou niet meer stoppen: in 2009 overleed zijn dochter Ginger, de moeder van Brandi. In 2016 brandde zijn huis volledig af, de woning bleek niet verzekerd.

Een mens zou voor minder beginnen geloven in de vloek van de Powerball. “”Mijn kleindochter is gestorven vanwege het geld. Ze betekende alles voor mij. Mijn vrouw Jewell heeft me verlaten net voor de dood van Brandi. ‘Had ik dat verdomde biljet maar verscheurd’, zei ze. Na alle tegenslag die ik ervaren heb, denk ik er net zo over.”