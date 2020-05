Italiaanse vrouw wint schilderij van Picasso met loterij HR

20 mei 2020

21u57

Bron: ANP 2 BIzar Een Italiaanse vrouw heeft woensdag in een loterij een schilderij van Pablo Picasso gewonnen. Het werk ter waarde van 1 miljoen euro werd verloot door een hulporganisatie die geld inzamelde voor schoonwaterprojecten in Afrika.

Een lot om aan de actie mee te doen kostte 100 euro, maar de gelukkige winnares had haar lot van iemand cadeau gekregen. Zij is nu de trotse bezitter van Picasso's Nature Morte (stilleven), dat de Spaanse meester in 1921 schilderde. Op het doek staan een tafel, krant en een glas absint afgebeeld.

De loting bracht in totaal 5,1 miljoen euro op. Daarvan gaat 900.000 euro naar de miljardair en kunsthandelaar David Nahmad uit Monaco, die het schilderij voor de loting had aangeboden. “Picasso zou een actie als deze fantastisch hebben gevonden, omdat hij iemand was met veel interesse in humanitaire en sociale zaken”, zegt Peri Cochin, die de loting organiseerde.