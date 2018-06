Italiaanse priester doet bijzondere ontdekking in de biechtstoel: bompakket blijkt een zak vol geld te zijn kg

08 juni 2018

Bij het betreden van de biechtstoel in de kerk Santa Maria delle Grazie alle Fornaci in Rome, deed een Italiaanse priester een bizarre ontdekking: onder zijn stoel vond hij een plastic zakje met daarin 36.000 euro. Het is nog niet duidelijk of het om een gulle schenking gaat, dan wel een som geld die dringend moest verdwijnen. De politie onderzoekt de zaak.

Priester Giovanni Martire Savina vond de zak vreemd genoeg niet aan de kant van de biechtende kerkganger, maar onder de stoel van de priester zelf. Aanvankelijk dacht hij dat het om een bompakketje ging, waarop Savina de politie belde. Zij vonden in het zakje echter enkel briefjes van 50 euro, goed voor een totaalbedrag van 36.000 euro.

“Tot een paar jaar geleden liet iemand af en toe weleens substantiële donatie achter, zelfs duizend euro, maar nooit zoveel als dit”, liet Savina weten aan Il Messaggero.

Het is echter nog niet zeker of hij en de andere priesters van het Italiaanse kerkje het geld mogen houden. De politie onderzoekt eerst waar het geld vandaan komt. “Het kan niet worden uitgesloten dat het geld illegaal verkregen werd, misschien als een resultaat van een recente diefstal of overval in de stad”, verklaart de politie. De agenten proberen via de surveillancebeelden te achterhalen wie het geld achterliet.