Italiaanse postbode doet drie jaar lang zijn ronde niet en wordt betrapt met 400 kilo onbezorgde post kg

06 april 2018

15u51

Bron: The Guardian 0 Bizar Een 33-jarige postbode uit Turijn deed drie jaar lang zijn werk niet, omdat hij vond dat hij te weinig betaald werd. Bij een huiszoeking ontdekte de politie een veertigtal dozen met onbezorgde post, goed voor zo’n 400 kilo in het totaal.

De politie kwam de man op het spoor na een routinecontrole van zijn wagen. In het voertuig ontdekten de agenten zeventig onbezorgde brieven op de achterbank. De man had ook een vouwmes van 20 cm op zak. Daarop sloegen de agenten alarm, en doorzochten ze ook het huis van de man, waarbij ze nog eens veertig dozen aan brieven, rekeningen en andere post vonden.

De voormalig postbode zei dat hij de post drie jaar lang niet had bezorgd, omdat hij te weinig betaald werd. In 2017 nam hij om die reden ontslag. De dertiger wordt nu beschuldigd van diefstal en illegaal wapenbezit.

Verrassend genoeg is het voorval niet uniek. Het record staat op naam van een 56-jarige postbode uit Napels die begin dit jaar betrapt werd met 573 kilogram aan onbezorgde post. Hij had zijn werk acht jaar lang laten liggen, en verstopte de brieven al die tijd in zijn garage.