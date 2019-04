Italiaanse gemeente verkoopt gemeentehuis, markt en straatmeubilair uit geldnood Florian Van Impe

05 april 2019

12u10

Bron: LaStampa 0 Bizar Geplaagd door de ontvolking, verstikt door het gebrek aan middelen, biedt de Lombardische stad Esino Lario, met 747 inwoners in de provincie Lecco, haar symbolische plaatsen te koop aan: het stadhuis, het plein en zelfs de banken vind je op een veilingssite.

De burgemeester schrijft: “Helaas hebben we niet langer de middelen om de grootste problemen van onze gemeente te bestrijden. Het enige wat overblijft is een beroep te doen op de particuliere sector. Daarom heb ik besloten om voor het welzijn van iedereen de symbolische plaatsen te verkopen.” Het aanbod is - evenals in sommige kranten - te vinden op de site vendesiesino.it, waar u kunt kopen wat er te koop is van het dorpje op 910 meter boven de zeespiegel met uitzicht op de oostelijke oever van het Comomeer.

Er zijn nog zes dagen voor het einde van de veiling. Het stadhuis staat nog te koop voor 200.000 euro, het welkomstbordje voor 1250, en de prijs voor een bankje is 280 euro met als promotie 3 voor de prijs van 2. Elk “object” heeft een precieze beschrijving: “Buitenbank, jarenlang gebruikt door burgers en toeristen tijdens hun wandelingen door de straten van de stad. Het bestaat uit zijdelingse bevestigingssteunen en steun in nodulair gietijzer met een grote basis voor een stabiele verankering aan de vloer, behandeld met een beschermende verflaag en dennenhouten planken”.

Het is duidelijk dat de beroepsprovocatie van de burgemeester Pensa een noodkreet is voor de vele kleine Italiaanse gemeenten die “in de steek gelaten worden in de strijd tegen de ontvolking”. Niet alleen het voortbestaan van een gemeente wordt hierdoor in gevaar gebracht- zoals in dit geval - maar ook “eeuwenoude culturen en tradities”.

Eerder waren er ook al verschillende Italiaanse dorpjes die huizen zo goed als gratis aanboden.

Meer over Comomeer

Lecco

politiek