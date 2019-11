Italiaans klooster uit 17e eeuw moet sluiten nadat moeder-overste verliefd wordt HR

28 november 2019

11u24

Bron: La Republica, Leggo 22 Bizar Een Italiaans klooster uit de 17e eeuw moet sluiten nadat de moeder-overste verliefd is geworden op een man uit de buurt. De drie overblijvende nonnen blijken niet meer in staat de activiteiten van het klooster verder te zetten. De Kerk besliste dan maar om het te sluiten.

Het gebouw in Toscane was volgens de krant La Republica aan de nonnen toevertrouwd in 2015, nadat het enkele jaren had leeggestaan. Er woonden vier Benedictijnse zusters in. Maar de moeder-overste, een vrouw van in de veertig, altijd vol energie en met de glimlach, werd verliefd op een man uit de buurt.



In het klooster waren onder meer twintig bedden voor pelgrims of toeristen, en op het terrein eromheen nog verschillende bungalows. Er werden ook olijven en fruit verbouwd. Maar de drie nonnen die nog overbleven, waarvan één ouder dan 80 jaar, konden het gebouw en die activiteiten niet meer onderhouden.

In de buurt is iedereen er het hart van in dat de kerk besliste om het klooster van Sansepolcro te sluiten. “Het is een zeer pijnlijke zaak”, aldus de plaatselijke bisschop. Ook de burgemeester liet al verstaan dat de lokale gemeenschap erg teleurgesteld is.

Twee nonnen zwanger

Onlangs nog werd in Italië geschokt gereageerd nadat twee nonnen zwanger raakten tijdens een missie in Afrika. Die zusters kwamen uit twee verschillende kloosters in Sicilië.

