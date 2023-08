Italiaans hotel legt vrouw in chocoladesaus tussen de desserts: “Onze oprechte excuses hiervoor”

Een vrouw in badpak die besprenkeld was met chocoladesaus en naast de desserts op tafel lag: Federico Mazzieri trok grote ogen toen hij zag wat de gasten van zijn hotel aan het zwembad geserveerd kregen. Voor de leiding van het viersterrenresort in Sardinië zat er uiteindelijk niets anders op dan publiekelijk excuses aan te bieden.

De werkneemster van het Voi Colonna Hotel bleef een half uur doodstil liggen, als was ze het volgende hapje dat verorberd kon worden. Toen de HR-manager zijn beklag deed bij het personeel werd hij echter afgewimpeld met de boodschap dat het een “standbeeld uit chocola” was. Voor de goede orde: dat was niet het geval.

Mazzieri nam een foto van het opvallende tafereel en schreef vervolgens een vlammend betoog op zijn Linked-Inprofiel. “Het personeel had z’n stinkende best gedaan om het de gasten naar hun zin te maken. We hadden dus een mooie dag achter de rug”, startte hij.

“Met mijn mond vol tanden”

“’s Avonds stond ik echter met mijn mond vol tanden. We kregen aan het zwembad een dessertbuffet voorgeschoteld, met daarbij een vrouw in badpak op de tafel. Ze lag besprenkeld met chocoladesaus tussen de gebakjes.”

“Voi Hotels staan naar eigen zeggen synoniem voor echte Italiaanse gastvrijheid, maar wat betekent dat? Hoe denken de managers erover als een vrouwenlichaam zomaar herleid wordt tot een lust voor het oog? Je ethisch willen voordoen is één ding. Dat idee in de praktijk omzetten, blijkt een pak lastiger te zijn.”

“Onmiddellijk actie”

Zijn veertienjarige dochter, die getuige was van de ‘vleeskeuring’, reageerde ook ontgoocheld. “Dit valt me zo hard tegen. Dit is geen land waar je als vrouw hoge ambities kan waarmaken”, merkte ze naar verluidt op.

Nadat het verhaal van Mazzieri honderden reacties losgeweekt had, ging de leiding van het hotel door het stof. “Eerst en vooral bieden we jou, je familie en vooral je dochter onze oprechte excuses aan”, luidde de reactie. “We betreuren dat dit gebeurd is en willen benadrukken dat we ons normaal altijd strikt aan onze waarden houden. We zullen onmiddellijk actie ondernemen, zodat dit in de toekomst nooit meer voorvalt.”