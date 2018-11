Italiaans dorpje geplaagd door snelheidsduivels: ruim 58.000 bestuurders geflitst op tien dagen tijd kg

19 november 2018

17u44

Bron: BBC, Corriere Della Sera 2 Bizar De bewoners van het kleine dorpje Acquetico, in het noordoosten van Italië, klaagden al langer dat wegpiraten de straten onveilig maakten. In het dorp geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, maar daar houden meeste automobilisten zich niet aan, klonk het. Uit een proefproject met snelheidscamera’s blijkt nu dat het probleem erger is dan eerst gedacht. Op de Strada statale 28, een belangrijke verkeersader die dwars door het dorp loopt, werden maar liefst ruim 58.000 automobilisten geflitst op amper tien dagen tijd.

Burgemeester Alessandri besloot in september een snelheidscamera te installeren, nadat hij klachten ontving van bewoners die bang waren om zich als voetganger op straat te begeven. Aan de Italiaanse krant Corriere Della Sera zegt hij dat hij zijn ogen niet kon geloven toen hij de eerste resultaten van het proefproject bekeek.



Ruim één op drie bestuurders die het dorpje passeerden, reed te snel. Op tien dagen werden er 58.568 overtredingen geregistreerd. Dat betekent dat er elke dag gemiddeld meer dan 4.000 bestuurders tegen de lamp liepen.

135 kilometer per uur

Tientallen reden sneller dan 100 kilometer per uur in de zone 50, terwijl de grootste overtreder maar liefst de 135 kilometer per uur aantikte. De twintig snelste laagvliegers wachtten bovendien niet tot ’s nachts om door het dorpje te scheuren, maar werden net overdag geflitst.



“Het is echt waanzin, aangezien de bewoners zich regelmatig door het dorp verplaatsen en de weg oversteken”, zei de burgemeester tegenover de Italiaanse pers. Het dorpje telt slechts 120 bewoners, waaronder vooral ouderen.

Strada Statale 28

Dat er zoveel automobilisten door Acquetico rijden, heeft te maken met de provincieweg die dwars door het dorpje leidt, de Strada statale 28 (SS28). Die route is één van de drie belangrijkste wegen die de Italiaanse regio’s Piëmont en Ligurië verbindt, en was tot op heden de ideale route voor automobilisten die tolwegen of trajectcontroles willen vermijden, verklaart Alessandri. Ook motorrijders maken gretig gebruik van de weg vanwege het goede asfalt en de brede baan.



De burgemeester laat nog weten dat de snelheidscamera’s na het proefproject wellicht permanent worden ingezet. Het waanzinnige recordaantal overtredingen laat hem geen andere keuze, klink het.

