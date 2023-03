Israëlische archeologen maken pijnlijke fout: steen van 2.500 jaar oud lijkt niet echt te zijn

Zestien maanden oude baby weegt evenveel als een achtjarig kind

Baby Muhammad Kenzi Alfaro weegt 27 kilogram, dat is evenveel als een kind van acht jaar oud. Door het forse gewicht van de baby uit Java past hij niet langer in zijn kinderstoeltje. Ook past hij in het T-shirt van zijn papa, die relatief smal is. Bij zijn geboorte woog baby Muhammad nochtans 4,5 kilogram, wat niet uitzonderlijk veel is voor een baby. De oorzaak van de baby zijn overgewicht is nog niet bekend. Om gewicht te verliezen, verblijft Muhammad momenteel in een ziekenhuis. Bekijk hierboven de video.