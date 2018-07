Is vrijdag de 13e je ongeluksdag? Deze 7 pechvogels gingen je voor! Arne Adriaenssens

13 juli 2018

15u15

Blijf weg van zwarte katten en stap om ladders heen vandaag. Op vrijdag de dertiende moet je geen risico's nemen. Ben je niet bijgelovig? Misschien kunnen deze zeven pechvogels je wel overtuigen.

1. Een dag vol autopech

De Brit John Sheridan is waarschijnlijk de grootste pechvogel ter wereld. Zo werd zijn wagen ooit 5 keer in één dag gestolen, zag hij 8 televisietoestellen ontploffen in een half jaar tijd en greep hij naast een loterijwinst van 4.000 pond omdat hij zijn biljet verloren was. Kortom, John heeft het niet altijd gemakkelijk.

Toen hij op vrijdag 13 februari 1998 naar zijn werk reed, viel zijn auto stil omdat zijn tank leeg was. Een passerende politieagent gaf hem een lift naar het tankstation, maar halverwege viel ook deze auto stil. John besloot de rest van de trip dan maar te voet af te leggen. Hij kocht er een jerrycan brandstof en wandelde terug.

Eens terug bij zijn wagen vulde hij zijn tank en hervatte hij zijn trip. Voor enkele kilometers toch. Want al snel verloor zijn auto een wiel waardoor hij wederom niet meer verder kon rijden. Hij stapte op een passerende bus om terug naar huis te gaan en die (wat had je gedacht) viel op zijn beurt ook stil. Hij repte zich vervolgens te voet naar huis, maar daar ontdekte hij dat zijn huissleutels nog in zijn wagen lagen. Hij kon dus helemaal teruggaan.

2. De (on)gelukkigste dag van hun leven

Op vrijdag 13 augustus 2004 stapten Michelle en Gary Docherty in het huwelijksbootje. Het Britse koppel had enkele ongewenste gasten op hun trouwdag: wespen. De zwerm viel alle gasten aan met grote paniek tot gevolg. Tante Mary sloeg in het heetst van de strijd haar dure fotocamera tegen een boom in een poging de insecten weg te jagen.

Alsof dat nog niet genoeg was, kwamen ook de busjes die de gasten van de ceremonie naar de receptie moesten brengen niet opdagen. Ook de trouwvideo raakte mysterieus verloren.

De Docherty’s zijn het levende bewijs dat trouwen op vrijdag de dertiende een slecht idee is. Hoewel vrijdag in België de drukste trouwdag van de week is, trouwt er op een vrijdag de dertiende bijna niemand.

3. De vrijdag de dertiende-veteraan

Gewezen buschauffeur Bob Renphrey uit Wales werd zijn leven lang achtervolgd door vrijdag de dertiende-ongelukken. Door de jaren heen was hij onder meer betrokken in vier auto-ongelukken, verloor hij zijn job, viel hij in de rivier en crashte hij met zijn motorfiets. Allemaal op zo'n gedoemde vrijdag.

De man en zijn echtgenote zagen er zelf wel de humor van in. Toen hij in maart 1998 stierf, wilde zijn vrouw hem begraven op vrijdag 13 maart. “Bob zou er de humor van hebben ingezien”, zei de weduwe. Spijtig genoeg had geen enkele begrafenisondernemer die dag nog tijd waardoor Renphrey nog één laatste keer gesaboteerd werd op vrijdag de dertiende.

4. Door ongeluk getroffen

Op vrijdag 13 augustus 2010 stond een Britse jongen buiten naar een vliegtuigspektakel te kijken. Geluk met het weer hadden ze niet. Donder en bliksem wisselden elkaar tegen hoog tempo af.

Om 13:13 uur werd de 13-jarige op vrijdag de 13e getroffen door de bliksem. Gelukkig kwam de jongen er met enkele lichte verwondingen en de schrik van zijn leven vanaf.

5. De vloek van de zwarte kat

Op vrijdag 13 juni 1969 speelden The Cubs tegen The Mets in de Amerikaanse honkbalcompetitie. Beide ploegen konden de overwinning al ruiken waardoor de spanning in het stadion te snijden was. Vlak voor de match begon, liep er een zwarte kat het veld op. Ze liet de Mets-spelers links liggen en staarde 10 seconden lang in de richting van de Cubs. Daarna liep ze weer weg.

Maar het kwaad was geschied. Van de volgende 27 matches verloren The Cubs er 18. Dit deed hen dramatisch dalen in de rankings en zette de toon voor enkele decenia van minderwaardig spel.

Het team kon de vloek van de zwarte kat pas drie jaar geleden volledig afschudden. Pas toen speelden ze weer helemaal op niveau.

6. Maanziek

Alsof de risico's op een vrijdag de dertiende niet groot genoeg zijn, was het op vrijdag 13 februari 1998 ook volle maan. De 21-jarige Brit Robert Bullard zag het leven niet meer zitten en besloot er een einde aan te maken. Hij stopte zijn hoofd in de gasoven en zette hem aan. Nu werd het dodelijke gas uit steenkool al lang geleden vervangen door het onschadelijke natuurgas. Zijn plan was dus gedoemd te falen.

Al was het gas niet helemaal onschadelijk. Toen zijn moeder even later het licht aanstak, ontplofte het volledige huis meteen. Zowel de vrouw als een politieman die in de buurt was, raakten hierdoor gewond. De ravage was immens en de herstellingen kostten 35.000 pond. En Robert Bullard zelf … die had geen schrammetje.

7. Hij was nergens veilig ...

De Amerikaanse Daz Baxter leed aan triskaidekafobie, de angst voor vrijdag de dertiende. Hij besloot op vrijdag 13 augustus 1976 dus veilig en wel in bed te blijven.

Maar ook daar was hij niet veilig. Halverwege de dag begaf de vloer van zijn appartement het waarna hij en zijn bed 6 verdiepingen de diepte instortten. De man noch het bed overleefden het ongeluk.