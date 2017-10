Is dit 's werelds moeilijkste verkeersknooppunt? ADN

15u02

Bron: The Telegraph 2 Hebei Broadcasting Network Bizar Een op zijn zachtst uitgedrukt opvallend verkeersknooppunt in de Chinese stad Zhangjiakou, gaststad voor de Olympische Winterspelen van 2022, doet de gemoederen verhitten. "Ik zou nooit meer thuis geraken", grapt een Chinese automobilist. De verkeerssituatie wordt smalend "'s werelds moeilijkste verkeersknooppunt" genoemd.

De verkeerssituatie in de Chinese stad is nogal verwarrend, met een warboel aan rechte lijnen, rotondes en andere baanconstructies. Op sociale media proberen Chinezen met behulp van pijlen één en ander bevattelijk te maken.

Hebei Broadcasting Network

De lokale politie heeft zich intussen gemengd in de discussie. Ze laat weten dat de werkzaamheden rond de wegmarkeringen nog niet afgerond zijn. Het advies: "volg gewoon de lijnen en blijf normaal rijden". De conclusie van vele Chinezen is evenwel dezelfde: "'survival of the fittest', niet meer en niet minder."

