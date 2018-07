Is deze opblaasdoodskist de meest morbide luchtmatras? Tom Tates

07 juli 2018

03u55

Bron: AD 0 Bizar De Canadese, in Amerika werkende ontwerper Andrew Greenbum heeft een wel heel macabere zomerdrijver ontwikkeld: een opblaasbare, knalroze lijkkist waarmee geïnteresseerden ongestoord op de golven kunnen dobberen. Het lugubere 'luchtbed' is tot zijn grote spijt nog niet te koop, omdat vooralsnog geld ontbreekt om het ding te fabriceren.

Op Instagram stelt de creatieve Canadees, die de lucht doorlatende kist met deksel samen met zijn collega Ian Felton bedacht, dat er nog zeker 15.000 dollar nodig is om een productielijn voor het macabere zomergadget op poten te zetten. De twee overwegen een zogenoemd kickstarterproject te beginnen waarmee het benodigde geld bijeen kan worden gebracht. Ook doen ze een ludieke oproep aan badgasten die de opblaasbare kist willen hebben. "We hopen dat iemand een rijke vader heeft die wil investeren", schrijft hij op Instagram.

De sinistere luchtmatras sluit aan bij de reeds bestaande opblaasgadgets die momenteel erg populair zijn zoals de vrolijke flamingo's, regenboogeenhoorns en zwembanden in alle soorten en maten. Webwinkels blijken een imposante collectie trendy waterspeeltjes in huis te hebben. Voor de goedkoopste tel je amper tien euro neer. Voor de grotere, zoals een vrolijke megavogel voor circa zes badgasten, moet (inclusief elektrisch pompje) minstens tweehonderd euro worden neergeteld.

De prijs van de doodskist, die al drie jaar in ontwikkeling is, is nog niet bekend. De reacties op het Instagrambericht zijn eensluidend enthousiast, al merken meerdere mensen wel op dat zwart een meer gepaste kleur voor het euvel zou zijn.

Had the idea to start this project almost three years ago, with my guy @ian__felton. I found someone who could make me a sample recently and pulled the trigger. Super hilarious project. Truth be told thou, we about $15,000 short from being able to sell this to ya’ll. Let us know if you think a kickstarter would be a cool idea or if you have a rich daddy who wanna invest. We taking suggestion no doubt forsure. Een foto die is geplaatst door null (@andrew_greenbum) op 03 jul 2018 om 22:33 CEST

Drijvende doodskisten zijn overigens niet helemaal nieuw. De afgelopen jaren kwamen al bescheidener versies op de markt.