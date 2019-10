Iraanse streamingsite photoshopt alle vrouwen weg mvdb

21 oktober 2019

14u05 2 Bizar De Iraanse muziekstreamingsite Melovaz wist stelselmatig vrouwen van de beschikbare albumcovers. Zo is Lana Del Rey van de hoes van haar eigen album ‘NFR! (Norman Fucking Rockwell!)’ gephotoshopt, terwijl de man met wie ze poseert, acteur Duke Nicholson, wel overblijft.

Op de internationale versie van de homepagina zijn vrouwen niet geheel verdwenen, maar zijn ze sterk in de minderheid. Dat verandert als je specifieke albums zoekt. Daar zijn vrouwen in geen velden of wegen te bekennen. In plaats van gitaar te spelen voor Lady Gaga, lijkt Bradley Cooper op de gecensureerde versie van de soundtrack van ‘A Star Is Born’ dat nu te doen voor zwarte smog, bijvoorbeeld.

De controverse over de maatregel groeit op sociale media, maar tot nu toe houdt Melovaz.net de lippen stijf. De website past de strenge Iraanse wetgeving klaarblijkelijk ook in het buitenland toe.