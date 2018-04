Inwoners Ohio als de dood voor 'zombiewasberen' TK

06 april 2018

11u28

Bron: Washington Post 0 Bizar De inwoners van het stadje Youngstown in Ohio houden hun ramen en deuren angstvallig gesloten. Ze doen dat niet uit angst voor inbrekers, maar uit bescherming tegen de plaatselijke wasberen. Die vertonen de laatste tijd zo'n vreemd gedrag dat ze de mensen daar de stuipen op het lijf jagen.

Robert Coggeshall is een van de bewoners die in aanraking kwam met de wasberen. Hij kwam het dier tegen toen hij op een vrijdagmiddag aan het wandelen was met zijn honden. Op zich al opmerkelijk, want normaal gezien is de soort vooral 's nachts actief. De wasbeer was ook absoluut niet bang van Roberts beagles, integendeel. Hij volgde hen gewoon naar huis en bleef hen daar door het raam aanstaren. Het beest liep op zijn achterpoten, toonde zijn tanden en kwijlde overmatig.

"Plots viel hij neer, alsof hij in coma was", aldus Coggeshall. De 72-jarige man is natuurfotograaf en kon enkele foto's nemen van de wasbeer. "Even later werd hij weer wakker uit die lethargische staat en ging opnieuw op zijn achterste poten staan. Hij bleef ook maar terugkomen naar het huis."

Robert is niet de enige die het aan de stok kreeg met een vreemde wasbeer. In het dorpje lopen de meldingen binnen van dieren met bizar gedrag. Ze zijn agressief, lopen overdag rond en hebben geen schrik van dingen en geluiden die hen normaal zouden verjagen. De inwoners van Youngstown hebben ze intussen 'zombiewasberen' gedoopt.

Hondsdol

Zo sinister is de oorzaak echter niet. Volgens de Ohio Department of Natural Resources zijn de dieren hoogstwaarschijnlijk besmet met 'distemper', een ziekte die de hersenen aantast, waardoor de wasberen geen angst meer voelen - een beetje zoals hondsdolheid. Daarnaast zorgt het ook voor ademhalingsproblemen, beroertes, verlamming en uiteindelijk de dood.

De aandoening komt vooral bij ongevaccineerde honden voor, maar ook vossen, coyotes, stinkdieren en wasberen kunnen besmet raken. In 2003 werd in Rusland zelfs een tijger gevonden met distemper. Het beest was het stadje Pokrovka ingewandeld en was daar gewoon gaan zitten, schijnbaar blind voor alles wat er rond haar gebeurde.

De Department of Natural Resources heeft intussen al 14 besmette wasberen afgemaakt. Volgens de dienst zal de epidemie uiteindelijk vanzelf uitsterven.