Inwonende ex verwent zichzelf, man denkt dat ze niet alleen is mvdb

13u35

Bizar Een Amerikaanse (42) is haar inwonende ex-man te lijf gegaan nadat die haar soloseks had verstoord. Flavia Higgs sloeg haar echtgenoot Garrett, waarvan ze nog niet officieel is gescheiden, vol in het gezicht.

De vrouw werd in september na de feiten in de woning in Port St. Lucie (Florida) opgepakt, maar ontloopt verdere strafrechtelijke vervolging. De arrestatiedocumenten zijn echter uitgelekt.

Uit het verhoor blijkt dat haar 44-jarige man Garrett bij thuiskomst 's nachts luid gekreun hoorde. Hij spoedde zich naar de gesloten slaapkamer van Flavia. De twee delen nog wel een woonst, maar hebben sinds hun liefdesbreuk elk een aparte slaapkamer. Garrett was in de waan dat er zich nog een man Flavia's kamer bevond.

Hij nam een schroevendraaier en kon zo de deur openen. De vrouw die aan haar verwenbeurt bezig was, schrok heftig en was er allerminst mee gediend, met het handgemeen tot gevolg. Ze werd achteraf door de politie in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor.

De aanklacht wegens huiselijk geweld wordt nu geseponeerd. Het lijkt erop dat Flavia en Garrett, nu twee maanden later, nog steeds onder hetzelfde dak wonen.