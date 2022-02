Intiem moment van koppel eindigt in ijskoud water: auto rolt plas in tijdens ‘flikflooien’

Tot 12 jaar cel gevraagd in zaak van onderwe­reld­ge­van­ge­nis met martelcon­tai­ner

In de zaak rond de zogeheten martelcontainer in Wouwse Plantage, vlak bij de Belgische grens met de gemeente Essen, heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie maandag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp celstraffen geëist tot twaalf jaar. De hoogste eis was voor hoofdverdachte Roger P. (50), volgens het OM “de onbetwiste leider” van de even bizarre als griezelige criminele onderneming.

7 februari