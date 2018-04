Instagram-model laat met riskante operatie kleur van haar ogen veranderen: "Maar nu zie ik als een 90-jarige, ik heb er mijn leven mee verpest" Sven Van Malderen

12 april 2018

21u11

Bron: Daily Mail 122 Bizar Hazelnootkleurige ogen? Nadinne Bruna was er niet zo'n fan van. En dus onderging het 32-jarige Instagram-model anderhalf jaar geleden een bijzonder gevaarlijke ingreep met siliconenimplantaten om de kleur van haar ogen te veranderen. De operatie liep fout, met als gevolg dat de vrouw voor de rest van haar leven een troebel zicht zal hebben. "Ik heb nu de ogen van een negentigjarige. Die beslissing heeft mijn leven verpest", klinkt het nu.

De Argentijnse woont in Miami, maar vond in Amerika geen enkele dokter die bereid was om dat risico te nemen. De praktijk is er ook gewoon verboden. Bruna vloog dan maar naar het Colombiaanse Bogota om haar grote droom waar te maken. Resultaat: in plaats van die verhoopte lichtgrijze kijkers zou ze een jaar lang met pijnlijke en rood doorlopen ogen rondlopen. Als model kwam ze al die tijd ook niet meer aan de bak.

"Echt naïef geweest"

"Ik was compleet in orde toen ik onder het mes ging", jammert de dame nu. "Ik ben echt naïef geweest. Nu zie ik altijd troebel. Mijn pupillen kunnen bovendien moeilijk licht verdragen, dus fotoshoots zijn ook een marteling geworden. Die operatie heeft mijn leven om zeep geholpen. De schade is permanent, ik heb last van zowel cataract als glaucoom en moet nog een hoornvliestransplantatie ondergaan. Geen wonder dus dat ik zwaar depressief geworden ben. Ik ben normaal een heel sterk persoon, met het nodige verstand. Maar dit was stom, ik heb de verkeerde persoon vertrouwd. Hopelijk kan ik die glaucoom nog onder controle houden."

Bruna keerde nog twee keer terug naar Colombia, in een poging om de schade te laten herstellen. Tevergeefs echter. Ze vestigt nu haar hoop op Amerikaanse specialisten. Acht maanden geleden liet ze de implantaten alvast weer verwijderen in het Bascom Palmer Eye Institute van Miami. Er volgde ook een spoedingreep tegen glaucoom.

"Vergelijk het met verstopte gootsteen"

"Door een silicoonplaat te injecteren, raakt de voorste oogkamer vastgeklonterd", aldus dokter Ranya Habash. "Je kan het vergelijken met een verstopte gootsteen. De druk in het oog wordt almaar groter, met ontstekingen en structurele schade tot gevolg. Er is een reden waarom die ingreep in ons land verboden is. Nadinne zal voor de rest van haar leven met haar ogen blijven sukkelen, dat staat vast." Concreet heeft de vrouw 80 procent van haar zicht in het rechteroog verloren, haar linkeroog doet het iets beter met 50 procent.

Bruna en haar tweelingzus Danna hebben van plastische chirurgie een heuse inkomstenbron gemaakt. In ruil voor foto's en filmpjes van de cosmetische ingrepen op hun sociale media krijgen ze vaak geld toegestopt. Voor de operatie in Bogota betaalde de vrouw zelf 3.000 dollar (2.400 euro), toch ook al een serieuze korting. Maar veel positieve reclame zal de man er dus niet aan overhouden. "Ik contacteer normaal zelf chirurgen met de vraag of ze een samenwerking zien zitten. Maar met Eugenio Carbera liep het mis. Ik koos voor hem omdat Colombia uiteindelijk maar drie uur vliegen was."

"Volgende maand borstverkleining"

"Het was een rotperiode, maar gelukkig kon ik altijd op de steun van mijn zus rekenen. Omdat ik heel wat opdrachten misliep, moest ik overleven met mijn spaargeld. De enige reden waarom ik nog geen proces begonnen ben tegen Carbera is omdat ik er niet de financiële middelen voor heb."

Bruna zal ondanks alle miserie wel onder het mes blijven gaan. "De operaties op zich zijn niet slecht, ik kende gewoon de risico's niet. Volgende maand zal ik alvast mijn borsten laten verkleinen, want ik ben het voorbije jaar veel vermagerd."

