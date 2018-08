Inge (96) overleefde de Holocaust en zingt nu in een deathmetalband kg

06 augustus 2018

23u28

Bron: The New York Times 3 Bizar Inge Ginsberg houdt er een bijzondere hobby op na, vergeleken met de meesten van haar leeftijdsgenoten. De vrouw treedt op als singer-songwriter bij de Zwitserse deathmetalband TritoneKings. Haar rijke, maar turbulente leven levert de inspiratie op voor haar zelfgeschreven liedjesteksten.

Inge groeide op in Oostenrijk in een rijke, Joodse familie, maar moest aan het begin van de Tweede Wereldoorlog vluchten naar Zwitserland, samen met haar moeder en broer. Uiteindelijk viel het gezin toch in de handen van de nazi's, waarna Inge terechtkwam in verschillende werkkampen. Ze overleefde de erbarmelijke omstandigheden en trouwde na de oorlog met haar eerste man.

Het koppel verhuisde in de jaren vijftig naar Hollywood om een nieuw leven op te bouwen. En daar slaagden ze wonderwel in. Man en vrouw begonnen namelijk een bloeiende muziekcarrière als componisten: samen met haar echtgenoot schreef Inge onder andere liedjes voor de populairste artiesten uit die tijd, waaronder Doris Day, Nat King Cole en Dean Martin.

Macabere poëzie

Zo’n vijftig jaar later blies de inmiddels bejaarde vrouw haar carrière een tweede leven in. Al die tijd was ze liedjesteksten en poëzie blijven schrijven. Maar als oudere vrouw was het niet evident om een publiek te vinden voor haar schrijfsels, zegt ze in de kortfilm ‘Death Metal Grandma’. “Al je ouders en familieleden zijn weg. Je vrienden zijn weg. Niemand geeft iets om wat je zegt”, klinkt het.

Daar zou verandering in komen nadat muzikant Pedro De Silva haar poëzie onder ogen kreeg. Inge had die zomer net een reeks macabere gedichten geschreven over thema's als "bloed en de dood", en die deden De Silva meteen denken aan een bepaald muziekgenre. “Dit klinkt als deathmetal-teksten, zei ik haar. Waarop zij meteen: ‘Death metal? Wat is dat?’”, herinnert De Silva zich.

TritoneKings

Het duo besloot daarop om samen een metalband op te richten: de TritoneKings. In de groep is Inge verantwoordelijk voor de liedjesteksten en de zang, terwijl de muziek gecomponeerd wordt door de andere bandleden. Het gezelschap nam al deel aan verschillende wedstrijden, waaronder de Zwitserse preselecties voor het Eurovisiesongfestival in 2015 en de talentenshow 'Die grössten Schweizer Talente'.

"We blijven dit doen met Inge, want we weten dat dit haar energie geeft, dat dit haar in leven houdt," aldus één van de bandleden.

Voor Inge is de band bovenal een manier om gehoord te worden. "Al mijn liedjes hebben een boodschap. Allereerst: maak niet kapot wat je niet kunt vervangen. Maar daarnaast is er een nog belangrijkere boodschap: je kan de dood niet vermijden, dus lach ermee", verklaart ze met een kwinkslag.